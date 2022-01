Wojciech O. zatrzymany. Na antyszczepionkowym wiecu w Bydgoszczy groził posłom. "Śmierć, śmierć"

"Kryminalni z KWP i KMP w Bydgoszczy zatrzymali dziś wieczorem Wojciecha O. Mężczyzna został zatrzymany w związku z sobotnim zgromadzeniem i publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Jutro usłyszy zarzuty" - poinformowała policja na swoim Twitterze.

Wojciech O. w trakcie manifestacji antyszczepionkowców w Bydgoszczy (odbyła się 29 stycznia) wykrzykiwał hasła nawołujące do przestępstwa, m.in.: - To jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, i ustalą tę ustawę, jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. My ich ostrzegamy. Jeśli oni zagłosują na tak, to ja, znany w internecie jako Aleksander Jabłonowski, chcę ich zabić! A dlaczego nie? Jestem przepełniony radosną nienawiścią i chcę ich śmierci! Śmierć wrogom ojczyzny.

"Śmierć, śmierć" - odpowiadał tłum.

Zawiadomienie do prokuratury zapowiedział w tej sprawie poseł PO Paweł Olszewski. Powiadomienie śledczych zapowiedział też Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zamieścił w sieci nagrania z marszu.

Zatrzymanie w Kaliszu

To kolejny raz, gdy Wojciech O. został zatrzymany przez policję - po antysemickim marszu w Kaliszu trafił do aresztu ze swoimi współpracownikami, m.in. z Marcinem O. Wykrzykiwali obraźliwe hasła oraz spalili tekst Statutu Kaliskiego. Po wpłaceniu 20 tys. zł kaucji wyszedł na wolność.

