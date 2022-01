Prezydent Andrzej Duda spotka się o godz. 16 w poniedziałek (31 stycznia) z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, by rozmawiać o nowelizacji Prawa oświatowego nazywanej lex Czarnek. W spotkaniu mają wziąć udział także wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski oraz Mirosława Stachowiak-Różecka przewodnicząca sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży.

REKLAMA

Przypomnijmy, tydzień temu Agata Kornhauser-Duda spotkała się z posłankami opozycji właśnie w sprawie "lex Czarnek". Posłanki przekazały, że pierwsza dama podziela ich obawy odnośnie tej ustawy - zwłaszcza jeśli chodzi o zapisy dot. zwalniania dyrektora bez wypowiedzenia, wzrost kompetencji kuratorów oświaty oraz dotyczące inwigilowania nauczycieli. - Jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie. Obiecała, że porozmawia z mężem, przedstawi argumenty, które zaprezentowaliśmy. Uzbroiłyśmy ją w naprawdę mocne argumenty - mówiła po spotkaniu posłanka PO, Kinga Gajewska. A na Twitterze Gajewska dodała, że Agata Duda "zrobi wszystko, aby być na spotkaniu Prezydenta z Ministrem Czarnkiem".

Zobacz wideo Senator Konieczny komentuje pracę w Senacie nad LEX Czarnek

Szefowa Kancelarii o nowelizacji ustawy: Wymaga w kilku kwestiach poważnej rozmowy

Szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podkreśliła na antenie Programu 1. Polskiego Radia, że z jednej strony nowelizacja Prawa oświatowego reguluje wiele potrzebnych kwestii, jak choćby zdalne nauczanie, ale z drugiej skupia tematy, o których prezydent Andrzej Duda chce porozmawiać z ministrem edukacji. - Ta ustawa dotyczy pracowników systemu oświaty, nauczycieli i dyrektorów, i wymaga w kilku kwestiach poważnej rozmowy - powiedziała szefowa kancelarii prezydenta.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Z kolei minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu, że jest otwarty na rozmowy dotyczące zmian. - Z chęcią wyjaśnię również wszelkie wątpliwości, jeśli u pana prezydenta takowe powstają - zapowiedział. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe została uchwalona przez Sejm w połowie stycznia. W lutym ma się nią zająć Senat. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w ubiegły czwartek, ale ze względu na posiedzenie Sejmu i posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zostało przeniesione na poniedziałek (31 stycznia).

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

"Lex Czarnek". Jak ustawa wpłynie na działanie szkół?

"Lex Czarnek" została przyjęta przez Sejm 13 stycznia do dalszych prac. Ustawę poparło 227 posłów i posłanek, przeciwko było 214 parlamentarzystów/ek, a 19 nie brało udziału w głosowaniu. Z kolei 20 stycznia senackie połączone komisje nauki, edukacji i sportu oraz obrony narodowej opowiedziały się za odrzuceniem ustawy.

Ustawa "lex Czarnek" umacnia władzę kuratorów i ogranicza przy tym autonomię szkół. Oznacza to, że dyrektorom, nauczycielom, uczniom, rodzicom i wspólnotom lokalnym odbiera się wpływ na to, co dzieje się w szkołach. Organizacja pozarządowa Wolna Szkoła ostrzegała przed "lex Czarnek" na początku stycznia - podkreślała, że zmiany "oznaczają koniec edukacji, którą z większymi i mniejszymi sukcesami obywatele i obywatelki Polski budowali po 1989 roku. Szkoła na powrót ma stać się szkołą w służbie partii".

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że aż 57,4 proc. pytanych obawia się, że "szkoły po reformach wprowadzonych przez ministra Przemysława Czarnka, zostaną upolitycznione". Przeciwnego zdania było 15 proc. respondentów, a 27,6 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Po spotkaniu Agaty Dudy z posłankami opozycji. "Porozmawia z mężem"

>>>>> Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!