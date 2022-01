Zobacz wideo Czy wiesz, jak wzywać pomoc w górach?

W niedzielę przed godziną 16 policja w Szczyrku otrzymała zawiadomienie, że w rejonie masywu leśnego u podnóży Klimczoka w Beskidzie Śląskim zaginął turysta. Znajomi 18-latka przekazali, że nie znał on dobrze terenu i mógł zgubić się w drodze do pensjonatu.

REKLAMA

Śnieżka. Poszedł z dzieckiem na sankach w góry. "Głupota nie zna granic"

Beskid Śląski. 18-latek zaginął u podnóża Klimczoka. Został odnaleziony dzięki aplikacji

W chwili zaginięcia 18-latka panowały bardzo niebezpieczne warunki pogodowe - silny wiatr i śnieżyca. W poszukiwania młodego zaginionego zaangażowali się funkcjonariusze ze Szczyrku i Bielska-Białej, a także ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, którzy pełnili wówczas służbę na stokach narciarskich.

Policjantom udało się skontaktować telefonicznie z nastolatkiem. Ten nie potrafił jednak dokładnie określić swojego położenia, stracił orientację w terenie. Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku polecił mu zainstalować aplikację RATUNEK, a także kazał mu zostać na miejscu i nie przemieszczać się.

Dzięki aplikacji udało ustalić się miejsce, gdzie przebywał zaginiony. Zziębnięty chłopak został sprowadzony na noszach do doliny, gdzie zbadał go zespół ratownictwa medycznego. 18-latek nie doznał żadnych obrażeń, odmrożeń czy wyziębienia wymagającego hospitalizacji. Jak podaje policja, po zakończeniu akcji wrócił do rodziny, z którą przyjechał do Szczyrku na ferie zimowe.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nieprzygotowani turyści utknęli w górach. Dron z kocami i 28 ratowników

Policja apeluje do turystów o korzystanie z aplikacji RATUNEK

Aplikacja Ratunek to bardzo prosta w obsłudze aplikacja, za pomocą której osoba potrzebująca pomocy może skontaktować się z ratownikami górskimi i w sposób automatyczny przesłać współrzędne geograficzne miejsca, z którego jest wzywana pomoc. Podstawa, to sprawny i naładowany telefon komórkowy - o czym zawsze należy pamiętać, wychodząc w góry. Przydatny może być też na wszelki wypadek niewielki powerbank w plecaku lub kieszeni kurtki.

***

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.