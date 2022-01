W minioną niedzielę odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególny gest wykonał ksiądz Kazimierz Klaban, proboszcz polskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Elblągu. Postanowił on przekazać wszystkie pieniądze z niedzielnej tacy na WOŚP i nie uczynił tego po raz pierwszy.

WOŚP 2022. Ksiądz z Elbląga wrzucił całą tacę do puszek Orkiestry. Robi tak od 2018 roku

Działalność księdza Kazimierza Klabana na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła się w 2018 roku. Wpływ na to miała jego druga wizyta w szpitalu po przejściu udaru. Tam kapłan ujrzał dowód na to, jak WOŚP dba o profesjonalne leczenie chorych.

- Miałem drugi udar wówczas. Serduszka ponaklejane na te sprzęty wszystkie, które tam na salach były, dały dużo do myślenia. To był chyba taki bodziec do tego, żeby coś w tym kierunku zacząć po prostu robić - opowiedział duchowny w rozmowie z TVN24.

Ksiądz Klaban podkreślił również, że podczas akcji Jurka Owsiaka do kościoła przychodzi więcej osób, a niektóre z nich widzi po raz pierwszy. Ponadto dodał, iż część z nich jest wyjątkowo hojna, a jego serce raduje się na widok ludzi, którzy wspierają tak szczytny cel.

- Nie żałuję na to grosza. Od siebie dzisiaj chcę dać coś więcej. Ja zawsze od siebie dokładałem coś, nie chwaląc się tym absolutnie - zakończył proboszcz z Elbląga.

Elbląg. Mieszkańcy cieszą się z postawy proboszcza wobec WOŚP

Elblążanie nie ukrywali, że przyszli specjalnie na mszę ze względu na znaną im działalność księdza, który wspiera WOŚP.

- Szanujemy to, bardzo jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że taką działalność ktoś podejmuje, że nie tylko młodzież, ale i księża działają. Żal tylko, że nie wszyscy - powiedział w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców miasta.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła kolejny rekord. W dniu 30. finału zebrała 136 282 325 zł, co jest kwotą o 8 786 699 zł wyższą niż rok temu. Liczenie pieniędzy, a także aukcje potrwają jeszcze przez kilka lub kilkanaście dni, co oznacza, że suma jubileuszowego Finału jeszcze wzrośnie i istnieje duża szansa na pobicie kolejnego rekordu. Od 1992 roku, kiedy to Jurek Owsiak utworzył fundację i Orkiestra zagrała po raz pierwszy, każdego kolejnego roku Polacy wpłacają na WOŚP coraz więcej. Podczas ostatecznego liczenia zeszłorocznego, 29. Finału WOŚP, okazało się, że wpłaciliśmy na Orkiestrę łącznie 210 813 830 zł.

