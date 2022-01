Danuta Holecka kiedyś też dziękowała Owsiakowi. Sprzęt od WOŚP pomógł synowi dziennikarki TVP

W niedzielnym (30 stycznia) wydaniu "Wiadomości" TVP pojawił się wątek 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzmianka na ten temat trwała w głównym wydaniu zaledwie 20 sekund. - Trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie fundacji jest ponad 78 mln zł. Podczas tegorocznej akcji około 120 tys. wolontariuszy zbiera pieniądze na wsparcie oddziałów okulistyki dziecięcej - przekazał Michał Adamczyk.

REKLAMA

Wzmianka o 30. finale WOŚP w "Wiadomościach" TVP trwała 20 sekund

Telewizja Polska kiedyś wspierała WOŚP. W mediach społecznościowych przypominano nagranie z 2013 roku

Telewizja Polska przez lata transmitowała finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zresztą to TVP, za sprawą Agaty Młynarskiej, nagłośniła zbiórkę na całą Polskę. Od dawna jednak finał organizowany jest w innych stacjach. Archiwalne nagrania przypominają, że nie zawsze tak było. Użytkownicy mediów społecznościowych wrócili wspomnieniami do 2013 roku, gdy dziennikarka TVP Info Danuta Holecka z uznaniem wypowiadała się o działalności fundacji Jerzego Owsiaka.

- Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo wstawiacie i urządzenia do rezonansu i do tomografii. Mój synek korzystał sam wiele lat temu z inkubatora dobrze wyposażonego, waszego - był z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uratowaliście wiele ludzkich istnień. Dzięki temu, że mogła być dobra i szybka diagnoza, dzięki temu, że mógł być dobry inkubator czy pompa insulinowa. To musi być chyba ogromna satysfakcja - mówiła dziewięć lat temu, przed 21. finałem WOŚP, prezenterka TVP.

- Nie narzekamy, nie bijemy piany, po prostu robimy swoje. Ludzie to dostrzegają i mówią "róbcie to najlepiej". Robimy to najlepiej, jak potrafimy i jak tylko możemy to zrobić - odpowiedział jej Jerzy Owsiak. - I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej - podsumowała rozmowę Danuta Holecka. Następnie też przekazała na licytację WOŚP swoje pióro.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

30. finał WOŚP za nami. Fundacja podała deklarowaną kwotę. Jest rekord

30. finał WOŚP 2022 - ile zebrano do tej pory?

W niedzielę około północy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosiła, że na zakończenie 30. finału do tej pory udało się zebrać 136 282 325 zł. W ubiegłym roku o podobnej porze było to blisko 127,5 mln zł. Jest to kwota deklarowana, ponieważ ostateczna suma po przeliczeniu wszystkich zbiórek i aukcji, zostanie ogłoszona 30 marca.

30. finał WOŚP zorganizowany był pod hasłem "Przejrzyj na oczy". Z pieniędzy zebranych podczas finału zakupiony zostanie sprzęt niezbędny dla dziecięcej okulistyki. Orkiestra zaplanowała zakup sprzętów takich jak m.in.:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci;

oftalmoskopy do badania dna oka;

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka;

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki);

synoptofory do pomiaru kąta zeza;

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń;

tomografia dna oka;

mikroskopy;

stoły operacyjne.

TVP w "dokumencie" stara się zrzucić winę za śmierć Adamowicza na PO