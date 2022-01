30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Pękło" 100 mln zł. Ponad 777 tys. zł za złote serduszko

"Przejrzyj na oczy" - to hasło mijającego już 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku do akcji włączyło się ok. 120 tys. wolontariuszy działających w ponad 1600 sztabach w Polsce i za granicą. Pieniądze zbierano do tradycyjnych puszek, ale organizowane były liczne licytacje. Jak wieczorem informował Jerzy Owsiak, łączna ich liczba wynosiła w tym roku wyniosła 290 tysięcy - o ok. 40 tys. więcej niż rok temu. Do akcji włączyła się także Gazeta.pl.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 100 mln zł przekroczone

Przed godz. 23 suma zebranych środków wyniosła 107 mln zł. To kwota deklarowana, pieniądze zostaną dopiero dokładnie policzone. Ostateczne wyniki przedstawione będą 30 marca.

- Już teraz widać, że daliśmy moc - komentował późnym wieczorem Owsiak. W nocy odbywała się aukcja na żywo, podczas której zlicytowano złotą kartę za 600.001 złotych. Z kolei za złote serduszko zadeklarowano 777.777 złotych.

Wcześniej szef WOŚP mówił na konferencji o najlepszych wynikach w zbiórkach do e-skarbonek. - Łukasz Berezak ze Szczecina jest absolutnym numerem jeden - 229 tys. 718 zł. Na drugim miejscu jest Maciej Stuhr - 158 tys. 188 zł. Radio Nowy Świat - 102 tys. 315 zł - przekazał Jerzy Owsiak.

Jak przypomniał, niektóre licytacje będą trwały jeszcze do lutego.

Owsiak odpowiada na krytykę ws. fajerwerków: "Przestańcie się tak nakręcać"

O godzinie 20 nastąpił kulminacyjny moment finału WOŚP - światełko do nieba. W Warszawie i innych miastach odbył się pokaz sztucznych ogni. W związku z tym pojawiły się krytyczne głosy, do których Owsiak odniósł się na wieczornej konferencji. Szef WOŚP przekazał, że pokaz pirotechniczny trwał "3 minuty i 59 sekundy". - Centrum miasta, nie ma tutaj bezpośrednio żadnych domów, w których istotnie byłyby zwierzęta przerażone, że użyliśmy tych ogni. Ale jeśli komuś się to nie podobało, to przepraszamy, bierzemy całą winę na siebie, nie jest tutaj winne miasto. Proszę tam nie składać żadnych zażaleń - mówił. Zapowiedział, że to ostatni raz, gdy podczas finału użyto materiałów pirotechnicznych.

Finał WOŚP to tradycyjnie okazja do licznych aktywności. W ramach ogólnopolskiej akcji organizowane były m.in. biegi, spacery, morsowanie i oczywiście koncerty.