Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że zdecydował o skierowaniu żołnierzy z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia strażaków z Drawska Pomorskiego. "Żołnierze będą m. in. usuwać skutki wichur, które przechodzą w tym regionie" - napisał szef MON.

Wichury w Polsce. Do Drawska Pomorskiego wysłano żołnierzy WOT

- Z taką intensywnością wiatru jeszcze się nie spotkaliśmy i to od dobrych kilkudziesięciu lat. Podejrzewam, że usuwanie szkód potrwa kilka dni. Niektórych zniszczeń i strat nie da się usunąć szybko. Przede wszystkim staraliśmy się utrudnić drogi, by były przejezdne. Jest kilkadziesiąt zerwanych wiatru, drzewa padały nie tylko na drogi, ale też budynki. Pomogliśmy, na ile możemy. Dziękujemy też za pomoc z ościennych powiatów - powiedział starosta drawski Stanisław Cybula w rozmowie z TVP Szczecin.

Właśnie na Pomorzu Zachodnim - według strażaków - jest najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o skutki wichur. "W Drawsku Pomorskim było bardzo dużo zniszczeń. Straż pożarna zadysponowała kolejne siły i środki z sąsiadujących powiatów. W sumie ponad 200 strażaków pracowało, wspierając lokalny samorząd, udostępniono tam m. in. agregaty prądotwórcze do szpitala i do pompowni wody, tak żeby ta infrastruktura mogła działać poprawnie" - informował rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski.

Do Drawska Pomorskiego, oprócz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, zadysponowano 35 kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB. Wichura nie ustanie nawet w nocy

Orkan Nadia. Strażacy podali liczbę interwencji do godziny 18

Do godziny 18:00 Państwowa Straż Pożarna odnotowała wyjazdy aż do 14 909 zdarzeń na skutek silnego wiatru. Najwięcej interwencji było w województwach: zachodniopomorskim - 2258, pomorskim - 2011, wielkopolskim - 1992, mazowieckim - 1323, śląskim - 1204 i łódzkim - 1011.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna na Twitterze, na skutek wichur jedna osoba poniosła śmierć. Rannych zostało dziewięć osób.

Po wichurach bez prądu pozostaje 318 tysięcy odbiorców - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O godzinie 6:00, według danych RCB, bez prądu było ponad 680 tysięcy odbiorców. Obecnie najgorsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie prąd nie dociera do prawie 97 tysięcy odbiorców, pomorskim - ponad 56 tysięcy oraz wielkopolskim - ponad 52 tysięcy.

