95-letnia wolontariuszka WOŚP. W internecie dzieli się radością życia i ma "Wielkie Marzenie"

Instagramowy profil pani Anny "Życie zaczyna się po 90" śledzi ponad 80 tys. osób. Seniorka opowiada tam o swoim codziennym życiu w Wielkiej Brytanii, dokąd wyemigrowała 10 lat temu. Wspomina także lata młodości i chętnie zabiera głos w bieżących, istotnych społecznie sprawach.

To już jej druga zbiórka na rzecz WOŚP. Przed rokiem do skarbonki 95-letniej instagramerki trafiło aż 166 tys. 750 zł. Pani Anna ma nadzieję pobić ten wynik i wesprzeć fundację z jeszcze większą kwotą. "Pamiętajcie - skończone 95 lat nie przeszkadza w tym, by dalej marzyć i snuć plany. I również takim Moim Wielkim Marzeniem jest, by udało się pobić Zeszłoroczny Rekord - by udało się zebrać jeszcze Większą Kwotę" - napisała w jednym z postów.

Dlaczego pani Anna wspiera WOŚP?

"Kiedy zdecydowałam, że zostanę Wolontariuszką WOŚP, również chciałam wyrazić moją ogromną wdzięczność za Wszystko, co już do tej pory zrobił Jurek Owsiak i fundacja i za to, czego Oni chcą dokonać jeszcze. Brawo, brawo, brawo" - pisze pani Anna na Instagramie.

Dodaje, że jej wielką inspiracją jest sir Thomas Moore, nieżyjący już stuletni brytyjski weteran II wojny światowej, który w 2020 r. postanowił 100 razy okrążyć swój dom przy pomocy balkonika i zebrać w ten sposób pieniądze na walkę ze skutkami pandemii. Osiągnął swój cel - gdy media nagłośniły akcję, na konto zbiórki wpłynęły 33 mln funtów, które zostały przekazane ochronie zdrowia. Skarbonkę pani Anny Kusiak na rzecz WOŚP można zasilić pod TYM linkiem.

To już 30. finał WOŚP. W 2022 r. główne hasło akcji brzmi "Przejrzyj na oczy" i nawiązuje do sprzętu okulistycznego, który zostanie zakupiony z pieniędzy zebranych podczas tegorocznego finału. Orkiestra zamierza podwyższyć standardy diagnostyki i leczenia wzroku dzieci.

