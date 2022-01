Sprawa samobójstwa 12-letniej Kingi. Jest stanowisko prokuratury

Sprawa 12-letniej Kingi została nagłośniona przez dziennikarza TOK FM, który również jako pierwszy poinformował o śmierci dziewczynki, która wcześniej zgłosiła molestowanie seksualne. Dziewczynka szukała pomocy u cioci i nauczycielki, które zawiadomiły odpowiednie służby. Niestety pod koniec 2021 roku Kinga popełniła samobójstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Sprawa molestowania 12-letniej Kingi. Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej (województwo małopolskie) nie połączyła jednak samobójczej śmierci Kingi ze sprawą molestowania seksualnego, która została zgłoszona do prokuratury przez dyrekcję szkoły. W połowie stycznia Przemysław R., który został oskarżony przez 12-latkę, usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Miało do niej dość w czerwcu 2021 roku. Mężczyzna miał dotykać dziewczynkę i siłą ją przetrzymywać.

Przemysław R. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Potwierdził jedynie fakt, że spotkał się z dziewczynką, by odebrać od niej list. Następnie miał przekazać go wskazanej przez nią dorosłej kobiecie. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej Witold Swadźba dodał w rozmowie z PAP, że podczas przesłuchania Kinga miała powiedzieć, że zawarła z mężczyzną "porozumienie". W zamian za dostarczenie listu "miała zgodzić się na wykonanie przez podejrzanego względem niej pewnych czynności seksualnych". 12-latka miała dodać, że zdecydowała się szybko zakończyć spotkanie. Podejrzany z kolei przekonywał, że nie było żadnego "porozumienia". Przemysław R. po przedstawieniu mu zarzutu został objęty dozorem policyjnym, nie może opuszczać kraju ani kontaktować się ze świadkami w sprawie.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Przewodniczący Komisji ds. Pedofilii o śmierci 12-latki: Wyć się chce

"Wątek zauroczenia starszą kobietą potwierdziła podczas przesłuchania przed sądem sama Kinga"

Prokuratura przekazała, że po zapoznaniu się z opinią biegłego psychologa, upatruje się samobójstwa dziewczynki w tym, że rzekomo miała być ona zauroczona starszą od siebie kobietą, której R. miał podobno dostarczyć list. - Można zakładać, że przez pół roku w tym dziecku narastały ból, cierpienie i trauma. Ale wątek zauroczenia starszą kobietą potwierdziła podczas przesłuchania przed sądem sama Kinga - dodał prok. Swadźba. Następnie zapewnił, że 12-latka była przesłuchiwana w przyjaznym pokoju z udziałem biegłego psychologa i pod nieobecność matki, by ta nie mogła wpłynąć na treść zeznań. Biegła psycholog miała wówczas stwierdzić, że najbardziej obciążające psychicznie dla dziewczynki były "problemy uczuciowe".

Samobójstwo 12-letniej Kingi. Już są wyniki kontroli

Prokurator dodał, że nie udało się potwierdzić śledczym wątku znęcania się nad dziewczynką przez matkę i jej partnera. Matce zmarłej i jej konkubentowi nie przedstawiono więc żadnych zarzutów. - Nie wiem, czy instytucje, które zajmowały się Kingą, mogły zrobić coś więcej, by zapobiec tej tragedii. Nie jestem fachowcem w dziedzinie psychologii czy medycyny - podsumował prokurator.

W sprawie prowadzone było też postępowanie o ustanowienie dla Kingi rodziny zastępczej, którą miała stworzyć jej ciocia. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, siostra matki Kingi nie jest uznawana za osobę spokrewnioną z dzieckiem. Za taką uznaje się tylko dziadków i rodzeństwo. Osoby niespokrewnione, tak więc ciocia i wujek, muszą wcześniej przejść szkolenia i dostać certyfikat, zanim zostaną rodziną zastępczą.

*****

Potrzebujesz pomocy?

Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):