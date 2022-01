Ostrzeżenia IMGW i alert RCB. Wichura nie ustanie nawet w nocy. "Zostań w domu, jeśli możesz"

W niedzielę 30 stycznia po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi do mieszkańców północno-wschodniej Polski. W regionie tym wiatr może sięgać w porywach do 100 kilometrów na godzinę.

Alerty RCB dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

"Uwaga! Dziś wieczorem i w nocy (30/31.01) możliwy silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Przygotuj się na trudne warunki na drogach i przerwy w dostawie prądu. Zostań w domu, jeśli możesz. Drogi mogą być nieprzejezdne. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - taki komunikat został wysłany do osób, które przebywają w części dwóch województw. Dotyczy on dokładnie regionów:

w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim, węgorzewskim oraz Elblągu i Olsztynie;

RCB poinformowało również, że po niedzielnych bez prądu pozostaje 318 tys. odbiorców. Najgorsza sytuacja ma miejsce w województwie zachodniopomorskim, gdzie bez prądu nadal jest prawie 97 tys. odbiorców. W województwie pomorskim jest to 56 tys. gospodarstw, a w wielkopolskim - ponad 52 tysiące. Od północy do godziny 16:30 strażacy wyjeżdżali na ponad 14 200 interwencji.

Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce - wiatr, oblodzenia i zawieje śnieżne

Poza tym w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW od pierwszego do trzeciego stopnia. Wszystkie bez wyjątku dotyczą silnych porywów wiatru. Na wybrzeżu do godziny 18 obowiązywał alert trzeciego stopnia, który powinien z czasem osłabnąć do pierwszego stopnia. Na zachodzie aktualnie wydano pierwszy stopień ostrzeżeń, a w pozostałej południowej, centralnej, wschodniej i północno-wschodniej Polsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń przed wiatrem.

W porywach może wiać z prędkością powyżej 100 kilometrów na godzinę. W województwach podkarpackim, lubelskim i mazowieckim alerty wydano do godziny od 1 do 3 w nocy. Z kolei w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim silny wiatr będzie dawał się we znaki też do poniedziałku 31 stycznia, ale do godziny 6 rano.

W województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim spodziewane są oblodzenia, które pojawią się w wyniku marznących opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Dodatkowo na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne, co będzie utrudniało poruszanie się na drogach.

