W niedzielę 30 stycznia po godzinie 16 Jerzy Owsiak podał na konferencji prasowej, jaka jest aktualna kwota zbiórki 30. finału WOŚP 2022. - Do godziny 15:40 fundacji WOŚP udało się zebrać 63 952 223 zł - powiedział Owsiak. - Nikt nam nie przeszkadza w robieniu finału - dodał. Przekazał też, że doszło do "jednego zdarzenia puszkowego". - Zginęła puszka, ale policja ją znalazła i odniosła do sztabu. Żadnych innych zdarzeń nie było - podkreślił. Oficjalna kwota tegorocznej zbiórki zostanie ogłoszona 30 marca. Więcej w naszej relacji na żywo z 30. finału.



Jeśli natomiast chodzi o 2021 rok, to był to pierwszy rok, w którym finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mierzył się też z utrudnieniami związanymi z epidemią koronawirusa. Mimo tego wolontariuszom udało się zebrać rekordową kwotę.

Ile pieniędzy zebrała WOŚP w 2021 roku? Suma była rekordowa

W lutym 2021 roku zarząd WOŚP poinformował, jak dużo pieniędzy udało się zebrać podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak się okazało, finalna kwota była o ponad 80 mln złotych wyższa od kwoty deklarowanej (którą oszacowano na 127 495 626 zł).

Ostatecznie w ramach 29. finału WOŚP w 2021 roku zebrano 210 813 830 złotych i 10 groszy.



Na wynik zbiórki złożyły się:

wpłaty do puszek w wysokości 75 583 135,42 PLN - 35,85 proc. kwoty;

wpłaty elektroniczne w wysokości 133 870 715,29 PLN - 63,50 proc. kwoty;

dary rzeczowe, czyli sprzęt od firm medycznych, o wartości 1 359 979,39 PLN - 0,65 proc. kwoty.

- To niesamowity wynik, za który wszystkim bardzo dziękujemy! Tu nie chodzi o rekordy. Od samego początku mówimy, że to nie rekord jest czymś, co nas napędza. Najbardziej napędza nas to, że jesteśmy razem - że zagraliśmy znów wszyscy, jako Polacy, na całym świecie... Fundacja to miliony Polaków - to nie tylko zespół Fundacji, ale symbol wszystkich Polaków, którzy chcą z nami grać, myślą w sposób społeczny, są otwarci na ludzi i chcą swoją pracą wzmacniać to, co tworzy Polskę uczciwą, zdrową, pełną szacunku i troszczącą się o wszystkich. Taką Polskę tworzymy i to nie tylko przez ten jeden dzień finału - mówił w lutym ubiegłego roku Jerzy Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

Celem finału w 2021 roku był zakup urządzeń dla oddziałów dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy, m.in. zestawów endoskopów laryngologicznych, egzoskopów i laserów diodowych.

30. Finał WOŚP 2022. Do wylicytowania m.in. kogut, który wysiaduje jaja

30. finał WOŚP w 2022 roku - "Przejrzyj na oczy!"

Hasłem zbiórki w 2022 roku jest "Przejrzyj na oczy". "Wzrok to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu. Dzieci poznają świat, uczą się kolorów, liter i cyfr. Chcemy, by do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku. Dlatego przy okazji 30. Finału, którego celem zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz salonami partnerskimi "Czas na wzrok" zapraszamy salony optyczne do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci" - tłumaczy fundacja WOŚP.

30. finał wesprze okulistykę dziecięcą. Orkiestra zaplanowała zakup sprzętów takich jak m.in.:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci;

oftalmoskopy do badania dna oka;

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka;

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki);

synoptofory do pomiaru kąta zeza;

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń;

tomografia dna oka;

mikroskopy;

stoły operacyjne.

