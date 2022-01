Zobacz wideo Bezpieczeństwo danych w telefonie. "*#21#". Dlaczego warto znać ten kod?

Aukcje, na które gwiazdy sceny i ekranu, sportu czy polityki przeznaczają przedmioty lub oferują fanom spotkania, są nieodłącznym elementem finałów WOŚP. W trakcie trwającego właśnie 30. finału akcji można wylicytować m.in. spacer po Wrocławiu z Marcinem Matczakiem - ekspertem w dziedzinie prawa, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a prywatnie ojcem rapera Maty.

REKLAMA

"Tak, to atrakcja w zasięgu ręki, no i... portfela. Wygrywając licytację, z której cały zysk będzie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wziąć udział w wydarzeniu niezwykłym - spacerze po Wrocławiu z profesorem Marcinem Matczakiem" - czytamy w opisie aukcji.

Więcej informacji o WOŚP znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

USA. W Pittsburgu runął most. Na kilka godzin przed przyjazdem Bidena [ZDJĘCIA]

Spacer z prof. Marcinem Matczakiem za 50 tys. zł. "Chyba sam Zbigniew Ziobro przylicytował"

Chętnych na przechadzkę z prof. Matczakiem nie brakuje - spacer licytują obecnie 33 osoby. Kwota aukcji to już 50 100 zł, co zaskoczyło samego zainteresowanego. "Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że chyba sam Zbigniew Ziobro przylicytował z Funduszu Sprawiedliwości, żeby się ze mną przejść po Wrocławiu" - napisał Matczak w niedzielę na Twitterze.

Kilka dni temu prawnik padł ofiarą cyberataku. Późnym wieczorem ktoś zadzwonił do Matczaka z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) i podał fałszywą informację, że jego syn nie żyje. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Cyberatak na prof. Marcina Matczaka. "Dostałem telefon, że mój syn nie żyje"

Ewa Wrzosek: "Na czas spaceru prof. Matczaka Pegasus będzie wyłączony?"

Do licytowanego spotkania z profesorem nawiązała prokurator Ewa Wrzosek, która była z kolei inwigilowana Pegasusem. W tweecie oznaczyła konta szefa MSWiA i ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, jego rzecznika Stanisława Żaryna oraz zastępcy - Macieja Wąsika.

"Panom Żarynowi, Kamińskiemu i Wąsikowi przypominamy, że inwigilacja przy użyciu Pegasusa w miejscach publicznych jest nielegalna! Czyli na czas spaceru profesora Marcina Matczaka po Wrocławiu wyłączamy, tak? CBA gra z WOŚP" - napisała Wrzosek.

Prokurator powołała się na art. 17 ust. 5 pkt. 2 ustawy o CBA, który zakłada, że "Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne".

Wąsik i Kamiński w centrum afery. Byli skazani za przekroczenie uprawnień

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!