Wichura w Tatrach. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów odcięte od świata. "Jedzenia mamy na miesiąc"

Na nagraniu Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich widać, jak silny wiatr wieje w Tatrach. Nad górami przechodzi właśnie bardzo intensywna śnieżyca i wichura przekraczająca w porywach 100 kilometrów na godzinę. W schronisku utknęli także turyści, którzy z powodu takich warunków pogodowych nie mogą zejść na dół.

Tatry. Turyści utknęli w Schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

"No więc zawiało nas całkiem. Są kilkunastometrowe zaspy, które uniemożliwiają zejście i stwarzają ogromne zagrożenie lawinowe. Ratownicy dyżurni i my - załoga - bardzo prosimy, żeby nikt tu dzisiaj nie szedł. Nasi rozsądni turyści, którzy mieli dziś schodzić, zostają z nami. Czekamy na poprawę warunków, decyzje będziemy podejmować na bieżąco, jedzenia mamy na miesiąc, mamy ciepło i miło więc nie martwcie się o nas! #safetyfirst" - czytamy we wpisie schroniska na Instagramie.

Dyżurna Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW przekazała w rozmowie z PAP, że na Kasprowym Wierchu leży średnio 116 cm śniegu, a silny wiatr wywiewa świeżo spadły śnieg. Termometry wskazują -9 stopni, jednak wiatr skutecznie obniża odczuwalną temperaturę.

Na Śnieżce wiało do niemal 120 km/h. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego

W niedzielę 30 stycznia najsilniejsze porywy, dochodzące do 191 kilometrów na godzinę, odnotowano na Śnieżce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla południowej Polski ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed wiatrem, zawiejami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami śniegu.

TOPR ostrzega natomiast przed niebezpiecznymi i bardzo trudnymi warunkami w górach. W Tatrach obowiązuje też trzeci stopień zagrożenia lawinowego. "Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana w zależności od wysokości i wystawy. Szlaki przysypane są świeżą warstwą śniegu i mogą być nieprzetarte. Wiatr utworzył głębokie zaspy śniegu. Na graniach miejscami śnieg jest wywiany do oblodzonego podłoża. Dodatkowo wieje tam silny, porywisty wiatr, który utrudnia bądź uniemożliwia poruszanie się. Odradzamy wyjść powyżej górnej granicy lasu" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dzień wcześniej, w sobotę 29 stycznia, w okolicach Doliny Pięciu Stawów i Kasprowego Wierchu doszło do zejścia dwóch lawin. W ich wyniku zmarły dwie osoby.

TOPR: Dwie osoby, które zostały porwane przez lawiny w Tatrach, nie żyją

