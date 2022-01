30. Finał WOŚP. Najdziwniejsze aukcje. Kogut, który wysiaduje jaja, koszenie trawnika i kotlety mielone

Jurek Owsiak razem ze swoją fundacją rokrocznie biją rekordy zebranych pieniędzy. W ubiegłym roku udało się zgromadzić rekordowe 210 813 830 zł, które zostały przeznaczone na nowoczesny sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku organizacja wesprze okulistykę.

REKLAMA

Zobacz wideo WOŚP gra nieprzerwanie od 1992 roku. Za co licytujący płacili najwięcej?

30. Finał WOŚP 2022. Najdziwniejsze aukcje WOŚP

W 2022 roku pojawiło się wiele różnorodnych aukcji, których celem jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Obecnie mamy zadeklarowane 16,5 mln zł w ponad 219 tys. transakcji na Allegro. Możemy znaleźć naprawdę wiele ofert i przedmiotów "od serca", które mają niesamowite historie. Jak np. wyhaftowane przez 97-letnią Panią Janinę wielkie serce czy spotkania ze znanymi osobami - które, jak co roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - a także mniej poważne aukcje, które są doskonałą okazją, by z przymrużeniem oka wesprzeć 30. Finał. Taką aukcją jest przykładowo Gurgul - kogut, który wysiaduje jajka - mówi Onetowi Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

"Na imię mam Gurgul i jestem zwyczajnym brojlerem, nie jakimś tam kurzym arystokratą :). Nie będę siedział w domu bezczynnie, zbieram na WOŚP!!! Za każde wsparcie, choćby najmniejsze dziękuję, mym małym, kurzym serduszkiem. Zbierajmy razem dla Jurka Owsiaka! Każda złotówka się liczy i trafi na konto Orkiestry. Ale jeśli dasz więcej, to będzie super!" - czytamy w opisie aukcji. "Najhojniejszego darczyńcę tej aukcji zaprosimy do nas, gdzie pozna nasz mały zwierzyniec" - przekazano. Licytować można tutaj.

Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

"Lipna aukcja dla WOŚP" to kolejny pomysł Michała Wiatra, który co roku oferuje swoją pracę. Brzmi ciekawie? W tym roku zamierza przyjechać do zwycięzcy aukcji i posadzić w jego ogrodzie pięciometrową lipę. Na drzewie zawiesi również domek dla ptaków oraz domek dla owadów. Licytacja dostępna tutaj.

Z kolei Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, w tym roku zaoferował skoszenie trawnika. Zastrzega jednak, że nie poradzi sobie z ogrodem wielkości pola golfowego, a po wykonanej pracy z nadzieją wyczekiwać będzie dobrej kawy. Licytację znajdziecie tutaj.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwycięzcy aukcji usmaży przepyszne kotlety mielone. Z kolei Piotr Kędzierski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter i DJ na aukcję wystawił zupę, którą wykona własnoręcznie. Będzie to danie z przepisu Babci Wandy. "Nie ma szans, żebyście zjedli ją w restauracji Gordona Ramseya czy Modesta Amaro" - zachęca. Licytacja dostępna tutaj.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wystawił na aukcję bojkę Davida Hasselhoffa, czyli legendarnego Mitcha z serialu "Słoneczny Patrol" z autografem autora. Joanna Kołaczkowska i Szymon Majewski zachęcają z kolei do wylicytowania 20-minutowej mowy ślubnej. A Michał Żebrowski może sprawić, że twój telefon przemówi głosem Pana Tadeusza, Wiedźmina Geralta lub Johnny'ego Silverhand z Cyberpunka. Wszystkie aukcje WOŚP znajdziecie pod adresem aukcje.wosp.org.pl.

30. Finał WOŚP. Jaki jest cel zbiórki?

30 stycznia pod hasłem "Przejrzyj na oczy" zebrane zostaną pieniądze, które zapewnią wsparcie okulistyki dziecięcej i podwyższą standardy diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Zbiórką zajmą się m.in. wolontariusze, którzy wyjdą na ulice miast w całej Polsce. Organizację można też wesprzeć poprzez licytacje na aukcjach internetowych.

Hulajnoga Tuska, obraz namalowany przez konia. Trwają licytacje dla WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaplanowała zakup sprzętów takich jak m.in.:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci

oftalmoskopy do badania dna oka

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki)

synoptofory do pomiaru kąta zeza

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń

tomografia dna oka

mikroskopy

stoły operacyjne

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!