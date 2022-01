Pogoda. Alerty IMGW przed silnym wiatrem. W górach nawet 150 km/h

W niedzielę w niemal całym kraju możemy spodziewać się opadów deszczu i śniegu - zapowiada IMGW. To nie opady stworzą jednak tego dnia największe zagrożenie. Niebezpiecznie będzie przez silny wiatr, który od soboty szczególnie daje się we znaki mieszkańcom Polski. Jak wynika z informacji instytutu, minionej nocy największy poryw na Śnieżce wyniósł aż 187 kilometrów na godzinę!

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w niedzielę

"Dziś na ogół pochmurnie oraz deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. Temp. od 0 st. C do 7 st. C. Wiatr do silnego i bardzo silnego. Porywy lokalnie do 110 km/h, a nad morzem do 120 km/h, wysoko w górach do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - czytamy na Twitterze IMGW.

W niedzielę nad Polską kształtować się będzie rozległy niż. W ciągu dnia nadal obowiązywać będą ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem, który może doprowadzić do kolejnych wichur.

Wydane w sobotę ostrzeżenia trzeciego stopnia (czerwone) pozostaną ważne co najmniej do godz. 15 lub godzin wieczornych. Obowiązują one w północnych powiatach województw: zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę w porywach do 80 km/h, który szybko wzrośnie i wyniesie od 75 do 90 km/h w porywach do 120. Miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 130 km/h, w Karkonoszach do 140-150 km/h. Możliwe burze. Wydano też ostrzeżenie przed silnym sztormem z huraganowymi porywami wiatru na Bałtyku.

W pozostałej części kraju obowiązują natomiast ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia (pomarańczowe) przed silnym wiatrem. Pozostaną one ważne do późnych godzin wieczornych. Średnia prędkość wyniesie od 40 do 50 km/h w porywach do 100 km/h. Miejscami porywy do 115 km/h. Miejscami również mogą wystąpić burze.

Oprócz silnego wiatru nie zabraknie też opadów deszczu i śniegu. Intensywnie popada w południowych powiatach woj. małopolskiego - przewidywany przyrost pokrywy śnieżne o 10 cm. Z kolei na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

