Wichury w całej Polsce. Na jadący samochód spadło drzewo, nie żyje jedna osoba

"Do godziny 6 strażacy otrzymali ponad 4 000 zgłoszeń z powodu silnego wiatru" - poinformował na Twitterze rzecznik prasowy komendanta głównego PSP brygadier Karol Kierzkowski. Jak dodał, w miejscowości Tłuczewo w powiecie wejherowskim na Pomorzu na jadący samochód spadło drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba straciła życie, a jedna została ranna. W samochodzie podróżowały cztery osoby. Obrażenia odniosła także jedna osoba w miejscowości Kierzkowo w Wielkopolsce.

1 600 zgłoszeń strażacy otrzymali do północy. Najwięcej interwencji było w województwach: zachodniopomorskim - 1 060, pomorskim - 882, oraz wielkopolskim - 461. - Obecnie wpływają kolejne zgłoszenia, jest ich bardzo wiele. Wiatr przekracza sto kilometrów na godzinę, szczególnie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, jest niebezpiecznie - powiedział Kierzkowski, cytowany przez tvn24.pl. Strażak podkreślił, że sporo interwencji dotyczy powalonych drzew. - Jest dużo zniszczeń i uszkodzeń, są również informacje o uszkodzonych budynkach, co najmniej 30 takich zgłoszeń otrzymaliśmy - dodał.

Na terenie samego Słupska i powiatu słupskiego strażacy interweniowali 107 razy w związku z usuwaniem skutków wichury. To głównie powalone drzewa, połamane gałęzie, ale także uszkodzone obiekty budowlane. Nikt nie został tam poszkodowany. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Grabnie koło Ustki, gdzie wichura zerwała z budowanego domu część poszycia dachu i uszkodziła około 120 metrów kwadratowych blachy. Strażakom udało się przytwierdzić uszkodzone elementy dachu i zabezpieczyć budynek. Funkcjonariusze z regionu cały czas są w akcji.

Wiatr ponad 100 km/h. Tysiące osób bez prądu

O godzinie 6:00 rano bez prądu było 681 371 odbiorców - poinformował na Twitterze Marek Kubiak, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej osób bez prądu jest w województwach: dolnośląskim - 244 421, zachodniopomorskim - 110 736, i wielkopolskim - 57 900. Wicedyrektor Kubiak wskazał, że naprawy trwają.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że o 6:00 najsilniejszy poryw na stacjach synoptycznych wystąpił w Kołobrzegu - było to 108 km/h. Tam też wystąpiła najwyższa prędkość średnia wiatru: 64,8 km/h.

Według IMGW w niedzielę będzie "na ogół pochmurnie oraz deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. Temperatura od 0 stopni C do 7 stopni C. Wiatr do silnego i bardzo silnego. Porywy lokalnie do 110 km/h, a nad morzem do 120 km/h, wysoko w górach do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne".

