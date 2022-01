Ojciec Tadeusz Rydzyk na sympozjum: "Zaszczepiłem się, posłuchałem lekarzy". A na widowni Jerzy Zięba

W uczelni założonej przez redemptorystę i szefa Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka zgromadzili się — jak zapowiadała stacja - "wybitni eksperci", którzy "zabrali głos w dyskusji opartej na racjonalnych argumentach".

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Pyrć wyjaśnia, dlaczego tak istotne jest szczepienie w walce z pandemią

O "obliczach pandemii" mówili "eksperci" kwestionujący szczepienia. Przysłuchiwał im się Jerzy Zięba

"Rzeczpospolita" zwróciła jednak uwagę, że grono owych ekspertów zasilili "głównie promotorzy amantadyny jako leku na COVID-19 oraz osoby kwestionujące szczepienia". Na sali obecny był m.in. dr Zbigniew Martyka, internista, który przekonuje o nieskuteczności maseczek i uważa, że wirus HIV zabił więcej ludzi niż koronawirus czy Jerzy Zięba, znachor znany z promowania pseudoterapii i podważania ustaleń medycyny. Zięba nie wypowiadał się na konferencji.

Szturm antyszepionkowców na budynek bułgarskiego parlamentu. Starcia z policją

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Watykan i Pontifex mówią o akcji Catholic Fact Checking i zwalczaniu fake newsów. Tymczasem w Polsce: na sympozjum w szkole Tadeusza Rydzyka na temat COVID-19 gośćmi 'wybitni eksperci': Jerzy Zięba (?!), promotorzy amantadyny jako leku na COVID-19 oraz osoby kwestionujące szczepienia" - napisał na Twitterze Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog, które walczy z dezinformacją.

Lekarze nieustannie apelują o noszenie maseczek w miejscach publicznych. Pomagają one ograniczyć transmisję wirusa i zmniejszają prawdopodobieństwo zakażenia — to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych. Przy zakażeniu bezobjawowym możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że zakażamy, a używając maseczki, ograniczamy transmisyjność wirusa. Skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 również wielokrotnie została udowodniona przeprowadzonymi badaniami. Pamiętajmy, że nie chroni ona przed samym zakażeniem, a przed ciężkim przebiegiem choroby i śmiercią. To właśnie w dużej mierze niezaszczepieni trafiają do szpitali i mają duże problemy z dusznością i trudności w oddychaniu.

Były prezydent Olsztyna uniewinniony od zarzutu gwałtu po 14 latach

Rydzyk: Szukam mądrych lekarzy, którzy mnie nigdy nie zawiedli

Rydzyk wyznał podczas swojego sobotniego wystąpienia, że przyjął trzy dawki szczepionki przeciw COVID-19. - Ja się zaszczepiłem trzeci raz już. Posłuchałem lekarzy — powiedział redemptorysta. - Znałem takich, co ich nie słuchali, i wąchają kwiatki od spodu. Ja szukam mądrych lekarzy, którzy mnie nigdy nie zawiedli. Nie dajmy się skłócać, szukajmy prawdy. Alleluja i do przodu — podkreślił Tadeusz Rydzyk.

Nietrzeźwy 32-latek jechał rowerem. Zapłaci 2,5 tys. złotych

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!