Chmielów. Nietrzeźwy 32-latek jechał rowerem. Zapłaci mandat w wysokości 2,5 tys. złotych

Podkarpacka policja przekazała, że 32-letni mężczyzna, który jechał rowerem, został zatrzymany w czwartek po południu przez policjantów ruchu drogowego. Jak się okazało, był on pod wpływem alkoholu.

Podkarpackie. 32-latek zapłaci 2,5 tys. za jazdę rowerem po alkoholu

Podkarpaccy funkcjonariusze policji w czwartek o godzinie 13 na drodze w Chmielowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który poruszał się rowerem pod wpływem alkoholu. Badanie urządzeniem wykazało 0,84 promila alkoholu w jego organizmie - przekazali funkcjonariusze w komunikacie policyjnym.

Za jazdę rowerem po alkoholu, zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów wprowadzonym 1 stycznia 2022 roku, mieszkaniec Cygan został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych. "Zgodnie z nowymi przepisami, za kierowanie po drodze publicznej lub w strefie zamieszkania pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod działaniem środka działającego podobnie do alkoholu, grozi mandat karny w kwocie 2500 złotych" - przypominają policjanci.

Stan wskazujący a stan nietrzeźwości. Czym się różnią?

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

