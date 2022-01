Alert RCB. Wichury w całej Polsce, wiatr do 130 kilometrów na godzinę. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB został wydany dla całej Polski. W kraju w sobotę i niedzielę powieje bardzo silny wiatr. Jego prędkość może osiągnąć do nawet 130 kilometrów na godzinę.

Alert RCB dla całej Polski. "Możliwe utrudnienia komunikacyjne"

"Uwaga! Dzisiaj (29.01) i jutro (30.01) bardzo silny wiatr. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - taką wiadomość z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali już lub dopiero otrzymają mieszkańcy całego kraju.

Alert RCB. Jak zabezpieczyć się przed wichurą?

Jak zabezpieczyć się przed silnym wiatrem? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,

zamknąć okna i drzwi,

nie zatrzymywać się pod drzewami,

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Pogoda. Alerty drugiego i trzeciego stopnia dla całej Polski

W sobotę IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całej Polski poza terenami, dla których obowiązuje alert trzeciego stopnia. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru, którego średnia prędkość wyniesie od 40 do 50 kilometrów na godzinę w porywach do 100 km/h, lokalnie nawet do 115 km/h. Powieje z zachodu oraz północnego zachodu. Miejscami mogą wystąpić burze.

Alerty trzeciego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: Szczecin, policki, goleniowski, kamieński, Świnoujście, łobeski, gryficki, kołobrzeski, świdwiński, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński);

pomorskim (powiaty: słupski, Słupsk, bytowski, lęborski, kartuski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski).

Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, który szybko wzrośnie na 75 km/h do 90 km/h w porywach do 130 km/h. Miejscami burze.

