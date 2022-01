Zobacz wideo WOŚP gra nieprzerwanie od 1992 roku. Za co licytujący płacili najwięcej?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra już po raz 30. W ubiegłym roku zbierała fundusze na sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Padła wówczas rekordowa kwota, bo aż 210 813 830 zł.

W tym roku zebrane pieniądze wesprą okulistykę dziecięcą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje zakup sprzętów takich jak m.in.:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,

oftalmoskopy do badania dna oka,

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki),

synoptofory do pomiaru kąta zeza,

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń,

tomografia dna oka,

mikroskopy,

stoły operacyjne.

30. finał WOŚP. Dlaczego bloczek uranu od Owsiaka trafił na aukcję?

Jak wesprzeć WOŚP? Najciekawsze licytacje

Wesprzeć WOŚP można na różne sposoby, m.in. wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy albo zasilając wirtualne skarbonki.

Można także wziąć udział w licytacjach. Co można wylicytować w tym roku?

>>> WOŚP po raz kolejny wspiera Gazeta.pl. Na jednej z aukcji portalu można wylicytować możliwość zaistnienia w jednej z najnowszych powieści Remigiusza Mroza. Chcesz zostać ofiarą seryjnego mordercy? A może minąć Chyłkę na korytarzu kancelarii lub natknąć się na Burzę w Żeromicach? Zwycięzca aukcji ma szansę stać się bohaterem w książce Remigiusza Mroza. Ten wplecie imię i nazwisko najbardziej hojnego darczyńcy do swojego dzieła. To prawdziwa gratka dla najwierniejszych czytelników. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> W ramach wsparcia dla Orkiestry można także wylicytować legendarny makowiec prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego z dostawą do domu. "Nie każdy wie, że prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski jest świetnym kucharzem i cukiernikiem. W jego kulinarnym repertuarze królują świąteczne przysmaki, jednak król jest tylko jeden. Makowiec" - czytamy w opisie aukcji. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> W tym roku można wylicytować także prywatny pokaz nocnego nieba prowadzony przez popularyzatora astronomii Karola Wójcickiego. "Zabiorę Cię w nocną podróż po rozgwieżdżonym niebie. Opowiem o gwiazdach, gwiazdozbiorach, poszukamy planet i przelatujących sztucznych satelitów, a później przez ogromny teleskop zajrzymy głęboko w otaczający nas wszechświat, podziwiając mgławice, galaktyki i gromady gwiazd. Będzie kosmicznie!" - podkreśla Wójcicki. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> Wylicytować można również Obraz "Chrapami Malowane" namalowany przez konia Lakusia i przekazany przez Fundację Centaurus. Jak czytamy, koń Lakuś "to artysta, którego życie uratowaliśmy przed rzeźnią razem z naszymi wspaniałymi Darczyńcami z całego świata. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> Jest też coś dla miłośników motoryzacji. W tym roku można wylicytować jazdę za kierownicą prawdziwego bolidu Formuły 1 na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. "Jazda realizowana jest bolidem Williams FW29, który brał udział w zawodach Formuły 1 w 2007 roku, a jego kierowcami byli Nico Rosberg, Alex Wurz i Kazuki Nakajima" - czytamy w opisie. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> W ramach wspierania WOŚP można także pójść do kina i na kolację z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym, publicystą i dziennikarzem. "A co, gdyby można było pójść z nim do kina, zobaczyć razem film, a potem porozmawiać o produkcji przy kawie lub innym napoju? Nic prostszego – wystarczy licytować!" - czytamy. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> Wylicytować można również samochód. "Na licytację przekazujemy prawie niespotykanego już na polskich drogach Poloneza CARO z najlepszym silnikiem jaki można było do niego włożyć 1.9 DIESEL!" - podkreślono w opisie aukcji. >>> LINK DO LICYTACJI

>>> Oprócz samochodu wylicytować można także hulajnogę Donalda Tuska. Były premier przekaże pojazd osobiście i będzie to także okazja do krótkiego spotkania przy kawie lub herbacie. >>> LINK DO LICYTACJI

