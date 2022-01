Olsztyn. Były prezydent miasta uniewinniony od zarzutu gwałtu. Sprawa trwała 14 lat

Jak podaje Radio Olsztyn, obrońca byłego prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego, adwokat Marek Gawryluk, poinformował, że Sąd Najwyższy uznał wnioski Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i oskarżycielki posiłkowej o kasację wyroku uniewinniającego Małkowskiego za bezzasadne, co oznacza, że został on ostatecznie uniewinniony. Były prezydent Olsztyna od 2008 roku był oskarżany o zgwałcenie ciężarnej urzędniczki.

Były prezydent Olsztyna uniewinniony po 14 latach. Miało dojść do gwałtu na urzędniczce

- Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawa trwa już 14 lat i nie ma mowy, ażeby uchylić ją do ponownego rozpoznania, bo nawet gdyby do tego doszło, to wyrok byłby taki sam - uniewinniający. Jednocześnie obciążył oskarżycielkę posiłkową i Skarb Państwa kosztami adwokackimi w postępowaniu kasacyjnym - powiedział w rozmowie z Radiem Olsztyn obrońca byłego prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego, adwokat Marek Gawryluk.

W kasacjach prokuratura i pełnomocnik oskarżycielki wskazywali na to, że doszło do uchybień procesowych. Ich zdaniem miało to związek z jedną z opinii biegłych. Kobieta pełniąca stanowisko biegłej, została bowiem przesłuchana jako świadek, a zebranych materiałów dowodowych użyto jako dowodów w sprawie, co nie jest dopuszczalne. Zwrócono również uwagę na nierozpoznanie przez sąd II instancji "istoty" jednego z wątków apelacji prokuratury.

Jak podaje olsztyn24.com, w uzasadnieniu postanowienia o oddaleniu kasacji Sąd Najwyższy przyznał, że argumenty prokuratury i pełnomocnika oskarżycielki były zasadne, ale "od strony formalnej". - Ale, aby zarzut kasacji był skuteczny i skutkował uchyleniem wyroku, uchybienie musi mieć istotny wpływ na treść wyroku. [...] Nie jest celem postępowania formalizm procesowy i zbędne przedłużanie sprawy - powiedział sędzia Marek Motuk, uzasadniając orzeczenie Sądu Najwyższego.

Były prezydent Olsztyna był oskarżony o gwałt na urzędniczce. Kobieta była w ciąży

Czesław Jerzy Małkowski w 2008 roku był oskarżany o zgwałcenie ciężarnej urzędniczki. W pierwszym procesie, w ostródzkim sądzie, został skazany na karę pięciu lat więzienia. Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił jednak ten wyrok, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Małkowski na kolejnym procesie stawił się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie i został uniewinniony. W 2019 roku wyrok ten utrzymał Sąd Okręgowy w Olsztynie. Od tego wyroku kasacje wnieśli prokuratura oraz pełnomocnik oskarżycielki. Sąd Najwyższy oddalił je.

Molestowanie seksualne

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>