Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe i czerwone alerty. Na Bałtyku możliwy sztorm

IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą w sobotę 29 stycznia. "W dzień przemieszczające się z północnego zachodu na wschód kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północy kraju lokalne burze i krupa śnieżna. Temp. maks. od 0 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do 8 st. C na zachodzie. Wiatr w porywach do 100 km/h, nad morzem do 110km/h" - zapowiadał w sobotę nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Woźny, prezes ZE PAK: Czeka nas smogowa zima

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Nad morzem alerty trzeciego stopnia

W sobotę silny wiatr da się we znaki w całej Polsce. Dla regionów, w których będzie on najsilniejszy, IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Mieszkańcy nadmorskich powiatów powinni przygotować się na trudne warunki pogodowe. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) wydano dla województw:

zachodniopomorskiego (powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, choszczeński, stargardzki, drawski, wałecki, szczecinecki);

pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki, kościerski, starogardzki, tczewski, malborski, sztumski, kwidzyński);

dolnośląskiego;

opolskiego.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru, którego średnia prędkość wyniesie od 45 do 55 kilometrów na godzinę w porywach do 75 km/h. W ciągu dnia prędkość wzrośnie i wyniesie od 65 do 80 km/h w porywach do nawet 110 km/h, powieje z zachodu oraz północnego zachodu. Miejscami mogą wystąpić burze.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA. W Pittsburgu runął most. Na kilka godzin przed przyjazdem Bidena [ZDJĘCIA]

Ponadto IMGW wydał też alerty trzeciego stopnia (czerwone), także przed silnym wiatrem. Obowiązują one w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: Szczecin, policki, goleniowski, kamieński, Świnoujście, łobeski, gryficki, kołobrzeski, świdwiński, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński);

pomorskim (powiaty: słupski, Słupsk, bytowski, lęborski, kartuski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski).

W wymienionych regionach instytut prognozuje silny wiatr o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę w porywach do 80 km/h, który szybko wzrośnie i będzie wynosił od 75 km/h do 90 km/h w porywach do 120 km/h, a lokalnie nawet do 130 km/h. Miejscami spodziewane są burze. Na Morzu Bałtyckim może rozpętać się sztorm, przed którym również ostrzega IMGW.

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!

Pogoda na dziś - sobota 29 stycznia. Będzie wietrznie i deszczowo