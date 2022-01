Niedziela 30 stycznia będzie pierwszą handlową niedzielę w tym roku i jedną z zaledwie siedmiu. Sklepy, zgodnie z przepisami, mogą być bowiem otwarte tylko w niektóre ostatnie niedziele miesiąca oraz przed świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi.

30 stycznia jest niedzielą handlową. A kiedy wypadają pozostałe niedziele handlowe?

W niedzielę 30 stycznia będziemy mogli pójść zrobić zakupy. Tego dnia będą czynne wszystkie sklepy, także te niestosujące fortelu "na placówkę pocztową". A kiedy wypadają pozostałe niedziele handlowe w 2022 roku?

Niedziele handlowe w 2022 roku:

30 stycznia 2022 r.

10 kwietnia 2022 r.

24 kwietnia 2022 r.

26 czerwca 2022 r.

28 sierpnia 2022 r.

11 grudnia 2022 r.

18 grudnia 2022 r.

Z zakazu handlu w niedzielę wyłączone są m.in. cukiernie, lodziarnie, kawiarnie, stacje paliw płynnych, kwiaciarnie, sklepy z prasą, sklepy z pamiątkami, a także w sklepy na dworcach i lotniskach oraz placówki pocztowe. To właśnie dzięki placówkom pocztowym w ustawie wiele sklepów omijało zakazie handlu w niedzielę. Już w lutym ten proceder zostanie ograniczony, bo wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która mówi m.in. o tym, że aby wykorzystywać status placówki pocztowej, trzeba mieć udokumentowane przychody z tego tytułu na konkretnym poziomie.

Większość sklepów wielkopowierzchniowych od lutego będzie zamknięta w niedzielę. Wszystko przez nowe przepisy

Znaczna część sklepów korzystała z możliwości otwierania się w niedziele rozszerzając zakres działania o usługi pocztowe. Sieci podpisywały po prostu umowy z takimi firmami jak Poczta Polska czy InPost. Od 1 lutego nie będzie to już takie proste, ze względu na nowy przepisy i większość dyskontów, czy hipermarketów będzie zamknięta.

Nowe regulacje nadal zawierają wyjątki od całkowitego zakazu handlu. Podobnie jak przed zmianą, niedzielny handel prowadzić mogą w swoich sklepach właściciele. Mogą go też prowadzić placówki pocztowe. Aby jednak korzystać ze statusu placówki pocztowej, trzeba osiągać przychody z tego tytułu na poziomie 40 proc. wszystkich przychodów. Dla wielu sieci ten zapis będzie raczej nie do przeskoczenia i zmusi je do zamknięcia swoich sklepów w niedziele.

