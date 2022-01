Na okładce "Newsweeka" z 5 grudnia znalazło się zdjęcie Bogdana Rymanowskiego, a także Jana Pospieszalskiego, mec. Piotra Schramma i Edyty Górniak. Materiał opatrzono tytułem "Siewcy głupoty. Kwestionują pandemię, zniechęcają do szczepień, mieszają prawdę z fake newsami. Dlaczego miliony Polaków wierzą antyszczepionkowcom?". Ta okładka tygodnika doprowadziła do konfliktu między prezenterem Polsatu a Tomaszem Lisem, redaktorem naczelnym gazety.

Adwokat Bogdana Rymanowskiego mówi o niedopuszczalnym zachowaniu Tomasza Lisa

W przypadku niespełnienia warunków, których domaga się Bogdan Rymanowski, sprawa zostanie skierowana do sądu. Wezwanie zostało wysłane listami poleconymi 21 stycznia 2022 roku na adres tygodnika oraz prywatny adres Tomasza Lisa.

- Pan redaktor Lis w sposób całkowicie niedopuszczalny, z punktu widzenia obiektywizmu dziennikarskiego, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych pana Rymanowskiego. Oskarżenie o „narażenie na śmierć tysiąca ludzi" jest bardzo poważnym zarzutem, także na gruncie prawnokarnym, i nie powinno być nigdy formułowane w stosunku do nikogo, jeśli nie ma ku temu wyraźnych podstaw – powiedział Wirtualnej Polsce Maciej Zaborowski, pełnomocnik Rymanowskiego.

Mecenas dodał, że wraz ze swoim klientem liczą na refleksję Lisa i przeprosiny z jego strony. Ze słów redaktora naczelnego "Newsweeka" jasno wynika, że do tego jednak nie dojdzie.

MZ: Zmiany w testowaniu, skrócona kwarantanna dla medyków i służb

Tomasz Lis nie zamierza odpowiadać na wezwanie. Chce, by spór rozstrzygnął sąd

Dziennikarz w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje twarde stanowisko z poprzednich wypowiedzi.

- Już to kilka razy komentowałem, nie mam nic więcej do powiedzenia. Promowanie postaw antyszczepionkowych i oddawanie głosu amatorom, którzy udają ekspertów, to kliniczny przykład ubranego w szatki obiektywizmu braku profesjonalizmu, nieodpowiedzialności i zwykłej głupoty. Nikt nigdy nie policzy, ile osób przez taką głupotę i takie pseudodziennikarstwo zmarło. Na pewno wiele - powiedział portalowi Tomasz Lis. Natomiast serwis press.pl, który również zapytał Lisa o rozstrzygnięcie sporu otrzymał od naczelnego "Newsweeka" odpowiedź: Zamierzam się spotkać z panem Rymanowskim w sądzie.

Podkreślmy, część opinii publicznej uważa, że Bogdan Rymanowski budzi kontrowersje sposobem, w jaki prezentuje w Polsacie tematy związane z pandemią. Jakiś czas temu do swojego programu "Gość Wydarzeń" zaprosił m.in. Edytę Górniak, znaną z antyszczepionkowych poglądów. Również lekarze zwracali uwagę, że prezenter Polsatu powinien zapraszać osoby wykształcone i kompetentne, aby widzowie otrzymywali rzetelne informacje, bowiem ma on silne oddziaływanie na opinię publiczną.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała nawet skargi w tej sprawie, ale jej zdaniem nie doszło do naruszenia przepisów zasad etyki dziennikarskiej. "Zaproszeni goście prezentowali poglądy zarówno zwolenników, jak i przeciwników szczepień" - poinformowali przedstawiciele rady.

