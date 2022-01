Ostrzeżenia IMGW. Kolejny dzień z silnym wiatrem. Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne

W piątek na południu województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego prognozowane są intensywne opady śniegu. Może spaść od 15 cm do 20 cm - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Żółty alert obowiązuje tam od godziny 6 do godziny 22.

REKLAMA

Zobacz wideo Woźny: Są dni, gdy wiatraki potrafią zaspokajać 35-40% potrzeb systemu energetycznego w Polsce

IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił pomarańczowy alert przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, który obowiązuje w województwach:

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim;

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim;

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godziny 6 do 14 na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku zamiecie mogły pojawić się już od północy. Prognozowane są "zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W kilku województwach przewidywany jest w piątek silny wiatr. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez instytut. Wietrznie będzie w województwach:

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim,

dolnośląskim.

Żółty alert obowiązuje na Ziemi Łódzkiej do godz. 10, a w województwie śląskim i świętokrzyskim do godz. 13. W pozostałych regionach ostrzeżenie przestanie obowiązywać po godzinie 14.

Prognoza zagrożeń IMGW. Alerty drugiego i trzeciego stopnia w całej Polsce

Z kolei w południowych częściach województw:

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubuskiego

ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10.

>>>>> Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!