Pogoda na ferie 2022. Złe wiadomości - nad Polskę nadciągają śnieżyce i wichury

Ferie zimowe zawsze są wyczekiwane przez dzieci, a zwłaszcza te, które jeżdżą na nartach. Od ponad tygodnia na Podhalu, czyli najpopularniejszym regionie narciarskim, panują doskonałe warunki dla narciarzy. Aktualnie zima na moment odpuściła i zniknęły siarczyste mrozy i opady śniegu, ale najbliższe dni stoją pod znakiem śnieżyc i silnego wiatru.

REKLAMA

Zobacz wideo Stopnie zagrożenia lawinowego

Ferie 2022: trudny piątek na Podhalu. Pogoda da się mocno we znaki

Obecnie w Zakopanem mamy 21 cm śniegu. Ostatnia stabilizacja pogody sprawiła, że Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obniżyło stopień zagrożenia lawinowego do drugiego w pięciostopniowej skali. Ratownicy podkreślają jednak, że warunki turystyczne pozostają trudne i wycieczki w góry wymagają odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia w sprzęt.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Skierowania na dawkę przypominającą szczepionki dla dzieci

Aura ma ulec zupełnej zmianie już w piątek 28 stycznia. Według najnowszych prognoz IMGW wysoko w Tatrach i na Podhalu, zacznie sypać śnieg. Intensywne opady przewidywane są na cały piątek, słabnąć zaczną dopiero wieczorem. W rejonie Zakopanego spadnie od 10 cm do 15 cm białego puchu, a na szczytach Tatr nawet 20 cm. W związku z tym, że temperatura ma być bliska 0 st. C, śnieg będzie mokry i ciężki, co może spowodować utrudnienia na drogach, zwłaszcza na zakopiance.

Opadom w Tatrach będzie towarzyszył bardzo silny wiatr w porywach nawet powyżej 100 km na godz., co doprowadzi do silnych zawiei oraz zamieci śnieżnych znacząco ograniczających widzialność. TOPR już zapowiedział, że istnieje ryzyko podniesienia stopnia zagrożenia lawinowego do trzeciego. Dlatego osoby wybierające się na Podhale proszone są o zachowanie odpowiedniej ostrożności.

Najbliższy weekend oraz kolejny tydzień mają być podobne

Kolejne dwa dni dla turystów i narciarzy wciąż mają być nieprzyjazne. W Tatrach prognozowanych jest kolejnych 15-25 cm śniegu oraz zawieje i zamiecie śnieżne. Dodatkowym zagrożeniem będzie temperatura towarzysząca opadom. W Zakopanem i okolicach może ona wzrosnąć nieznacznie powyżej 0 st. C, a przewidywane są także opady deszczu ze śniegiem, co stworzy groźne oblodzenia, niebezpieczne dla kierowców i narciarzy.

Przewidywania synoptyków wskazują, że kolejny tydzień będzie wyglądał podobnie. Dlatego warto śledzić na bieżąco prognozy na najbliższy dni, zwłaszcza kiedy w planach znajdują się wycieczki po górskich szklakach. W piątek 28 stycznia ferie rozpoczną się dla uczniów ze szkół w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim.

Przygnieceni, zadeptani. Osiem osób nie żyje. A szef związku mówi, że widział pasję

>>>>> Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!