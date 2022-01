Prognoza zagrożeń IMGW. Cała Polska na pomarańczowo. Nad morzem alerty trzeciego stopnia i sztorm

Niż Marie już w czwartek sprowadził do Polski zamieszanie pogodowe objawiające się m.in. silnym wiatrem w porywach do nawet 90 kilometrów na godzinę czy zróżnicowanymi opadami - od deszczu po śnieg. Kolejne dni przyniosą kolejne niebezpieczne zjawiska. W związku z silnym wiatrem w czwartek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało wiadomości z ostrzeżeniem dla mieszkańców dziewięciu województw. Może dojść do przerw w dostawach prądu. W piątek i sobotę natomiast niebezpiecznie zrobi się w całej Polsce - wynika z prognozy zagrożeń IMGW.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda czeska polityka energetyczna i środowiskowa? Ekspert odpowiada

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Wiatr, oblodzenie i zamiecie śnieżne

Z zapowiedzi synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w piątek ostrzeżenia meteorologiczne nie zostaną wydane jedynie dla woj. lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W pozostałych regionach możemy spodziewać się m.in. oblodzeń - ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (zachodnie i południowe powiaty), podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

W piątek powieje też silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia przewiduje się dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego (oprócz północnych powiatów), mazowieckiego (tylko południowe powiaty), podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego (tylko południowe powiaty), wielkopolskiego (tylko południowe powiaty).

Szturm antyszepionkowców na budynek bułgarskiego parlamentu. Starcia z policją

W związku z silnym wiatrem na południu oraz intensywnymi opadami śniegu na południowych krańcach woj. dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Będą alerty trzeciego stopnia nad morzem

W sobotę mieszkańcom całej Polski da się we znaki silny wiatr. Za załamanie pogody odpowiedzialny będzie niż Nadia. IMGW planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla wszystkich województw. Dodatkowo planowane są też alerty trzeciego stopnia. Mają one obowiązywać w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński),

pomorskim (słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot Gdańsk, gdański, nowodworski).

Wiatr powieje z prędkością do nawet 110 kilometrów na godzinę. "Na Bałtyku obowiązują ostrzeżenia o sztormie i wietrze do 6-7, w porywach 8 w skali B, a w kolejnych dniach będą wydawane kolejne ostrzeżenia o coraz silniejszym sztormie" - czytamy na stronie internetowej IMGW.

EMA zatwierdziła tabletkę przeciw COVID-19. To Paxlovid firmy Pfizer