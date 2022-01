Wieluń. Radni nie chcą w mieście gali MMA-VIP Marcina Najmana. Jednogłośny sprzeciw

"21 radnych było za przyjęciem uchwały zobowiązującej burmistrza Wielunia do wycofania się z umowy na organizację gali MMA-VIP" - poinformował w czwartek Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego na You Tube.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa próbował przekonać radnych, że podpisanych umów należy dotrzymywać. Niemniej jednomyślność radnych zaskoczyła Okrasę, bo ma w radzie wspierający go klub samorządowców. "Uchwała jest jedynie intencyjna, a więc burmistrz nie jest zobligowany do wykonania woli radnych. Okrasa zapowiadał w czasie sesji, że podtrzymuje stanowisko o wynajęciu hali na galę" - podał Onet.

Wieluń. Kontrowersje wokół gali MMA-VIP 4 Marcina Najmana. Burmistrz Okrasa w ogniu krytyki

Federacja, której prezesem jest Marcin Najman, pięściarz, zawodnik MMA i kick-bokser, planuje zorganizować galę MMA-VIP 4. 8 stycznia, jako "bossa" imprezy Najman przedstawił Andrzeja Zielińskiego ps. "Słowik", czyli byłego szefa mafii pruszkowskiej. "Słowik" wiele lat spędził w więzieniu. Ma na koncie włamania, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, ściąganie haraczy i wymuszenia, a także kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

Po tej informacji Kielce nie zgodziły się udostępnić miejskiej hali na galę. Odmówiły także władze Pruszkowa. 20 stycznia Marcin Najman udostępnił nagranie, w którym zapowiedział, że sportowa impreza odbędzie się 5 marca w Wieluniu. Na dowód pokazał podpisaną umowę wynajmu wieluńskiej hali.

Na burmistrza miasta Pawła Okrasę spadła za to fala krytyki ze strony polityków i dziennikarzy, w tym m.in. Krzysztofa Stanowskiego. Stanowski zapytał władze Wielunia na Twitterze: "Czy to prawda, że wasze miasto zhańbi się organizacją gali, której twarzą jest były szef mafii pruszkowskiej, Andrzej Z. 'Słowik'?". Dodał, że chętnie poznałby opinię mieszkańców i radnych.

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia: Przestępca, który odbył karę, ma prawo żyć jak uczciwy obywatel. A umów należy dotrzymywać

Na komentarz Stanowskiego odpowiedział wywołany Paweł Okrasa. Burmistrz Wielunia zamieścił na YouTubie filmik, w którym stwierdził, że "nawet największy przestępca, który odbył karę, został przez organy państwa wypuszczony na wolność, ma prawo żyć jak uczciwy, normalny obywatel". - Każdy ma do tego prawo, nawet za najcięższe przewinienia - powiedział Okrasa, powołując się na "chrześcijańskie przebaczenie". Burmistrz zapewniał, że nie zamierza wycofać się z umowy. - Mówimy o pewnej umowie na ustalonych zasadach i tej umowy należy dotrzymać - podkreślił.

W środę Stanowski pojawił się w Wieluniu, gdzie spotkał się z Okrasą, by przekonać go, że miasto powinno zrezygnować z udostępnienia hali. Wcześniej przed Urzędem Miejskim zebrali się mieszkańcy Wielunia oraz zwolennicy Najmana. W słowną utarczkę między nim a Stanowskim wmieszała się jedna z mieszkanek. - Jako wielunianie jesteśmy na ustach całej Polski. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, żebyśmy my, wielunianie, musieli oczyszczać się z tego szamba. [...] To jest dla nas hańba! - stwierdziła kobieta.

Burmistrz Wielunia podjął decyzję ws. gali Najmana. "To jest hańba. Wstyd!"

