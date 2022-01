"Do niedawna pełniłem funkcję wiceprezesa Instytutu Ordo Iuris. Wraz ze mną z pracy w tej organizacji zrezygnowało kilkanaście innych osób, które miały zupełnie inną od obecnego kierownictwa wizję przyszłości organizacji" - napisał w liście skierowanym do redakcji portalu dziennik.pl były wiceprezes Ordo Iuris Tymoteusz Zych.

Tymoteusz Zych: Nie wypieram się swojego zaangażowania w Instytut Ordo Iuris

Do listu Tymoteusza Zycha odniosła się fundacja Ordo Iuris. "Z przykrością przeczytaliśmy o liście dr. Zycha skierowanym do prasy. Szanując prywatność byłego wiceprezesa, nie komentujemy przyczyn jego rezygnacji złożonej i przyjętej w październiku 2021 roku. Dr Zych zakończył też swą misję w siedmiu innych podmiotach. Z nim odeszło dwóch pracowników i stażysta" - przekazała fundacja. Instytut Ordo Iuris od listopada 2021 roku jest kierowany przez pięcioosobowy zarząd, w skład którego wchodzą: mec. Magdalena Majkowska, Łukasz Bernaciński, mec. Rafał Dorosiński. Wiceprezesem zarządu została Monika Leszczyńska, od sześciu lat dyrektorka ds. członkostwa - przedstawicielka darczyńców i członków kręgu przyjaciół Ordo Iuris w zarządzie, a prezesem zarządu niezmiennie jest mec. Jerzy Kwaśniewski, informuje fundacja.

"Gazeta Wyborcza" skontaktowała się z Tymoteuszem Zychem i zapytała o powody jego odejścia z Ordo Iuris. - Mieliśmy różne wizje z prezesem Jerzym Kwaśniewskim. Oczywiście jego wizje są całkowicie uprawnione. Jestem zwolennikiem wolności słowa. Nie wypieram się swojego zaangażowania w Instytut Ordo Iuris, które trwało przez lata. Ale zawsze chciałem działać w stylu think tanku. Jestem zwolennikiem szerszego profilu, który obejmuje szerszy zakres pomocy prawnej i analityczny - wyjaśnił.

Think tank Logos. "Chcemy działać na rzecz dobrej debaty publicznej"

W piątek o godzinie 11 odbędzie się inauguracja think tanku Logos, w skład którego wchodzą osoby, które właśnie odeszły z Ordo Iuris oraz eksperci z zewnątrz. "Chcemy działać na rzecz dobrej debaty publicznej - opartej na faktach i uniwersalnych wartościach, wrażliwej na realne potrzeby ludzi i nakierowanej na dobro wspólnoty. Chcemy, by działania władz i uczestników życia publicznego oparte były przede wszystkim na rozsądku i rzetelnej wiedzy. Dlatego tworzymy analizy, prezentujemy dane i badania, szukamy prawdziwych odpowiedzi na trudne pytania i dystansujemy się od ideologicznych uproszczeń" - czytamy o misji think tanku Logos.

