Kalisz. 8-letni chłopiec ugodzony nożem. Policja: Najprawdopodobniej zaatakowała go matka

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano, około godziny 7. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w wynajmowanym przez 33-latkę mieszkaniu doszło do ugodzenia nożem 8-letniego chłopca. Prawdopodobnie zrobiła to jego matka. Zarówno chłopiec jak i 33-latka, która również ma rany cięte, zostali przetransportowani do kaliskiego szpitala - powiedział komisarz Witold Woźniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu portalowi kalisz.naszemiasto.pl.

8-latek z ranami kłutymi klatki piersiowej

Chłopiec z poważnymi ranami kłutymi został przyjęty na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Chłopiec był przytomny. Zajęli się nim chirurg i anestezjolog. Lekarze zaopatrzyli mu odmę - przekazał Paweł Gawroński, rzecznik kaliskiego szpitala. Jak dodał, ostatecznie 8-latek został przekazany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie obecnie przebywa. Matka chłopca również trafiła na SOR, gdzie opatrzono jej rany.

Policja i prokuratura badają sprawę.