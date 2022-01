Biała Podlaska. 13-letnia migrantka w szpitalu. Głodowała z powodu warunków w ośrodkach dla uchodźców

13-latka przebywała w ośrodku w Białej Podlaskiej w województwie lubelskim. Obecnie znajduje się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie jest karmiona sondą i pilnowana przez Straż Graniczną - przekazała stacja TVN24. Dziennikarze TVN próbowali skontaktować się z 13-latką, jednak służby nie zezwoliły na wywiad. - Dziewczynka odmówiła przyjmowania posiłków i płynów, czyli nie przyjmowała nic do ust, co stanowiło zagrożenie dla jej życia - przekazała TVN24 Monika Wanke-Rytt, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej: To jest więzienie. Więzienie dla dzieci

Jak udało się dowiedzieć stacji, Tiba przebywa w szpitalu już od miesiąca. Na temat sytuacji w ośrodku wypowiedziała się siostra 13-latki, Zainab. - To jest więzienie. To nie jest ośrodek, to nie jest zamknięty ośrodek, to jest więzienie. Więzienie dla dzieci, dla rodziców, dla wszystkich ludzi tutaj, wszystkich uchodźców - powiedziała 17-letnia Zainab.

Obecnie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kończy przygotowywać raport na temat warunków, jakie panują w ośrodkach dla uchodźców w Polsce. Jak przekazał TVN24 Przemysław Kazimierski, dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w biurze RPO, obraz ośrodków nie jest pozytywny.

Uchodźczyni przebywająca w Wędrzynie: Nie uciekliśmy z naszego kraju, by trafić do więzienia

Najgorsza sytuacja panuje w Wędrzynie (woj. lubuskie). Już wcześniej w Gazeta.pl pisaliśmy o strajku głodowym, który rozpoczął się w ośrodku w styczniu. Pod koniec listopada 2021 roku w ośrodku w Wędrzynie miało dojść do buntu migrantów. "Nasza sytuacja tutaj pogarsza się z dnia na dzień. Każdy dzień to walka. (…) Nie uciekliśmy z naszego kraju, by trafić do więzienia. (…) Pomóżcie nam odzyskać nasze życia z powrotem. My mamy swoje rodziny" - przekazała OKO.press jedna z osób przebywających w ośrodku.

Biuro RPO przekazało TVN24, że warunki w Wędrzynie są "nieludzkie". Ośrodek powstał na czynnym poligonie wojskowym w miejscu, w którym - zdaniem Kazimierskiego - nigdy nie powinien powstać. - Przebywają tam osoby po traumach, doświadczeniach wojennych. Sam pobyt, w którym nie trudno jest usłyszeć jakieś strzały, jakieś huki, może potęgować i degradować zdrowie psychiczne tych osób - podkreślił Przemysław Kazimierski.

