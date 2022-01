Śmierć żołnierza na granicy z Białorusią. Jest stanowisko dywizji

"26 stycznia w okolicy Białowieży doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe" - czytamy w komunikacie udostępnionym w czwartek przez 16. Dywizję Zmechanizowaną.

Granica z Białorusią. Śmierć 22-letniego żołnierza. "Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej"

"Aktualnie czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury. Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza. Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do zmiany. Rodzina żołnierza została powiadomiona i objęta opieką psychologa" - napisano w dalszej części.

O śmierci żołnierza na granicy z Białorusią jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że chodzi o zaledwie 22-letniego wojskowego. Później dywizja potwierdziła inną informację dziennikarzy, że zmarły mężczyzna należał do brygady z Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim.

Granica z Białorusią. Młody żołnierz z raną postrzałową głowy

Jak informowaliśmy wcześniej, wspomniany żołnierz nie stawił się w środę 26 stycznia na odprawie. Rannego mężczyznę znaleziono kilka godzin później w parku w pobliżu centrum edukacji w Białowieży, gdzie zakwaterowani są żołnierze, którzy zostali wysłani na granicę z Białorusią.

Ministerstwo Obrony Narodowej nadal nie odniosło się do sprawy. Na Twitterze resortu udostępniono jedynie cytowany wyżej komunikat dywizji.