Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Sośnie k. Ostrowa Wielkopolskiego. 11-latek pokłócił się z 13-letnim kolegą i zaatakował go nożem. Ranny chłopiec został przewieziony do szpitala z raną brzucha. Okazało się, że poszkodowany także miał przy sobie nóż.

