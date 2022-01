Prognoza zagrożeń IMGW. W sobotę pomarańczowe alerty niemal w całej Polsce. Silny wiatr i zamiecie śnieżne

Wkrótce nad Polskę dotrą fronty Marie i Nadia, które przyniosą opady śniegu, deszcz i silne porywy wiatru. Gdzie synoptycy zapowiadają niebezpieczną pogodę? Odpowiadamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Niż Marie w Polsce. Wprowadzi niezłe zamieszanie pogodowe

Już w czwartek 27 stycznia niż Marie namiesza w pogodzie. Spowoduje przemieszanie frontów pogodowych, a co za tym idzie - duże zróżnicowanie opadów - od śniegu po deszcz. Będzie wiać również silny wiatr - nad morzem nawet do 90 km/h, a w górach do 100 km/h. Na Bałtyku obowiązywać będą ostrzeżenia o sztormie.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Kolejnego dnia będzie napływać jeszcze większa masa chłodnego powietrza, nie musimy jednak obawiać się mrozu. "Nadal występować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 8 cm" - zapowiadają synoptycy IMGW. Dodają również, że silny wiatr miejscami będzie powodować zamiecie śnieżne. W piątek wiatr zacznie nieco słabnąć, jednak w górach utrzyma się i może spowodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na weekend. Nadia będzie jeszcze groźniejsza niż Marie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że pogoda w weekend będzie jeszcze groźniejsza. "Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się w nocy z soboty na niedzielę i początkowo w niedzielę. Na froncie chłodnym prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, opady krupy śnieżnej. Dodatkowo bardzo silne porywy wiatru do 90-110 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Ponownie w tym sezonie zimowym pojawią się burze śnieżne" - ostrzegają synoptycy.

Dodają również, że na chodnikach i drogach zrobi się ślisko, więc kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Jak zapowiadają synoptycy, szansa na rozpogodzenie pojawi się dopiero w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń IMGW

Synoptycy IMGW przewidują wydanie alertów pogodowych na piątek w całej Polsce z wyjątkiem Lubelszczyzny, Mazowsza i Kujaw. Na południowych krańcach kraju mogą wystąpić zamiecie śnieżne, przed którymi prawdopodobnie wydane zostaną ostrzeżenia drugiego stopnia. W pozostałej części kraju ślisko - na drogach pojawią się oblodzenia, powieje też silny wiatr.

Kanada. 93 groby dzieci przy dawnej szkole dla rdzennej ludności

Sobota również minie pod znakiem niebezpiecznej pogody. Tego dnia jednak ostrzeżenia drugiego stopnia mogą zostać wydane dla całej Polski poza Podlasiem (gdzie obowiązywać będzie alert pierwszego stopnia). IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Na drogach nie zabraknie też oblodzeń, dlatego przypominamy kierowcom o zachowaniu ostrożności na drogach.

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!