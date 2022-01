Białka Tatrzańska. Po zderzeniu z narciarzem kobieta ma złamany kręgosłup [WIDEO]

Zobacz wideo Jak ryzyko konfliktu na Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę?

Do wypadku doszło 14 stycznia 2022 roku, monitoring wskazuje, że dokładnie o 12:04 przy stacji Remiaszów w Białce Tatrzańskiej. Jak relacjonuje we wpisie na Facebooku Iza Wiśniewska, młody chłopak (12-13 lat) wjechał w nią od tyłu, nie dając żadnej szansy reakcji i uniknięcia kolizji. Po wypadku narciarz zapytany przez opiekunkę lub matkę, co się stało, miał odpowiedzieć: "wjechałem w panią", po czym razem odjechali bez żadnego komentarza czy udzielenia pomocy. Na skutek zderzenia kobieta ma złamany kręgosłup.

Sprawa została zgłoszona na policję. Trwa procedura ustalania tożsamości uczestników. Kobieta chce odnaleźć jak najwięcej osób, które były świadkami zdarzenia. Jak podkreśla, wypadki się zdarzają, ale zostawienie "wyjącej z bólu" osoby na stoku jest dla niej niedopuszczalne.

Wypadek w Białce Tatrzańskiej. Kobieta ma złamany kręgosłup. Poszukiwany świadek

Kobieta napisała, że "jeszcze przed chwilą była zdrową, wysportowaną i mega sprawną dziewuchą", a wypadek "w kilkanaście sekund wywrócił jej życie do góry nogami". Ma trudności z oddychaniem, a pooperacyjnych bóli "nie życzy najgorszym wrogom".

Poszkodowana nie widziała twarzy młodego sprawcy. Jedyne, co udało się ustalić to fakt, że chłopak był ubrany na czarno lub granatowo i prawdopodobnie miał na sobie kamizelkę odblaskową.

"Jeśli ktoś z Was widział zderzenie na stoku, to byłabym wdzięczna za odezwanie się do mnie w prywatnej wiadomości lub zgłoszenie się bezpośrednio na komisariat policji w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska | mail: kp-bukowina-tatrzanska@zakopane.policja.gov.pl | telefon: 47 83 47 601)" - apeluje Iza Wiśniewska.

