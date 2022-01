Pogoda na dziś - czwartek 27 stycznia. W całym kraju silny wiatr, IMGW ostrzega

Zobacz wideo Wiadomości Wypadek na autostradzie w Czechach. Zderzyło się 20 samochodów osobowych i 16 ciężarówek

Czwartek 27 stycznia będzie dniem dość ciepłym - zwłaszcza dla mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Na termometrach w ciągu dnia możliwe nawet 8 stopni na plusie. W całym kraju będzie jednak dość deszczowo.

REKLAMA

Prognoza zagrożeń IMGW na najbliższe dni. Silny wiatr, mgły i śnieg

Pogoda na czwartek. W całym kraju temperatura powyżej zera. Na termometrach od 2 do 8 stopni

Pogoda na czwartek 27 stycznia Fot. Gazeta.pl

W ciągu dnia w czwartek w całej Polsce wartości na termometrach będą przekraczać zero stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie - tam nawet 8 stopni na plusie. Także na Pomorzu zapowiada się ciepło - w Trójmieście do 6 stopni. W Zielonej Górze, Wrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu nieco chłodniej - 5 stopni. Mieszkańcy Olsztyna i Łodzi mogą liczyć natomiast na 4 stopnie na plusie. Najchłodniej będzie natomiast na wschodzie i południu kraju. W Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie i Białymstoku w ciągu dnia możemy liczyć na zaledwie 2 stopnie. W Warszawie i Katowicach temperatura nie przekroczy natomiast 3 stopni.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przekazał, że w czwartek 27 stycznia niż nad Polską przyniesie silniejsze porywy wiatru, a także opady śniegu, głównie na południu kraju, natomiast na pozostałym obszarze będą to opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Niemal w całym kraju prędkość wiatru może w porywach sięgać do 55 kilometrów na godzinę. Silniej zawieje nad morzem, bo do 70 kilometrów na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że prędkość wiatru będzie wzrastać aż do soboty, tego dnia w wielu regionach Polski zbliży się do 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda na luty. Czekają nas całodobowe mrozy, wahania temperatur i burze

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę zagrożeń meteorologicznych na czwartek. Alerty obowiązują na terenie całego kraju za wyjątkiem województwa podlaskiego, a także części województw: warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Praktycznie na terenie całego kraju zapowiadany jest silny wiatr. W południowych krańcach Polski mogą natomiast wystąpić intensywne opady śniegu i zamiecie.

***

Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.