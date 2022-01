Nysa. 24-latek mieszkał z nieboszczykiem. Prawda wyszła na jaw po miesiącu

Śledczy ustalili, że głównym lokatorem mieszkania w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego w Nysie był 54-letni mężczyzna, u którego od kilku miesięcy pomieszkiwał bezdomny 24-letni Dawid G. W pewnym momencie kontakt syna z ojcem i jednocześnie właścicielem lokalu, został zerwany, co wzbudziło niepokój tego pierwszego.

REKLAMA

Zobacz wideo Ruda Śląska. 28-latek znęcał się nad bezdomnym

Nysa. Bezdomny 24-latek znalazł schronienie w mieszkaniu 54-latka. Gdy ten zmarł, zajął jego lokal

Brak odzewu ze strony ojca zmusił do działania syna 54-latka. Mężczyzna zdecydował się odwiedzić ojca, ale gdy pojechał do jego mieszkania, nie został do niego wpuszczony przez sublokatora. Za drugim razem Dawid. G musiał już otworzyć drzwi.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zmarła pani Agnieszka, kolejna ofiara zakazu aborcji. Osierociła trójkę dzieci

Syn 54-latka stawił się bowiem w towarzystwie policjantów. Po wejściu do mieszkania, pod przewróconym regałem, znaleziono zwłoki gospodarza. Ostatni raz widziano go żywego pod koniec ubiegłego roku.

Przyczyny zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok. Dawid G. usłyszał trzy zarzuty

Przyczyny zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok. W rozmowie z PAP Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, poinformował, że 24-latkowi przedstawiono trzy zarzuty. - Pierwszym jest nieudzielenie pomocy umierającemu. Drugi zarzut dotyczy sprowadzenia zagrożenia epidemicznego. Ostatni to znieważenie ciała 54-latka - przekazał prokurator.

MZ: 53 420 zakażeń koronawirusem i 276 ofiar

*****

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!