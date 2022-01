Michał Kołodziejczak miał być inwigilowany Pegasusem. Kim jest lider Agrounii?

Zobacz wideo Kiedy powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa? Zgorzelski: PiS liczy się z tym, że ta komisja powstanie

Michał Kołodziejczak zaistniał na ogólnopolskiej arenie politycznej w 2018 roku, kiedy zorganizował protest przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości w sprawie walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz przeciwko niskim cenom skupu płodów rolnych w województwie łódzkim. Od tamtej pory wyrasta na jednego z ważniejszych liderów środowisk rolniczych. John Scott-Railton z Citizen Lab we wtorek 25 stycznia opublikował artykuł w agencji Associated Press, w którym poinformowano, że Kołodziejczak był inwigilowany kilkukrotnie w maju 2019 roku, czyli kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Co ciekawe, w tamtym czasie zapowiadał powstanie partii politycznej.

Kołodziejczak szybko odniósł się do tych informacji. "Teraz już wiem, że PiS nie cofnie się przed niczym by zachować władzę. To jest wojna polityczna. Oni mieli przez kilka dni wszystkie informacje o moim życiu w swoich pisowskich łapach. Nie ma usprawiedliwienia, to jest nieczysta gra!" - skomentował na Twitterze.

Michał Kołodziejczak - kim jest i o co walczy lider Agrounii?

Michał Kołodziejczak w 2014 roku startował z listy PiS na stanowisko radnego gminy Błaszki. Po zakończeniu kadencji, mimo wykluczenia w trakcie jej trwania, odciął się od partii rządzącej i dość szybko zrobiło się o nim głośno za sprawą organizowanych demonstracji i ciętego języka. Twierdzi, że walczy nie tylko o rolników, ale również o pielęgniarki, kasjerki i miejskich konsumentów. W 2019 roku zapowiadał powstanie partii politycznej m.in. Prawda czy Zgoda.

W maju 2021 roku poinformował o zebraniu wymaganych podpisów do założenia partii Agrounia, która wcześniej działała jako fundacja. Wniosek o rejestrację partii politycznej został złożony w sierpniu 2021 roku.

Czym jest Agrounia? Przede wszystkim ruchem społeczno-politycznym o charakterze konserwatywno-agrarnym, zrzeszającym głównie rolników. Wśród jej celów znajduje się m.in. legalizacja posiadania niewielkich ilości marihuany, wsparcie związków zawodowych, walka z nieprawdziwym znakowaniem towarów jako pochodzących rzekomo z Polski, czy przeciwstawienie się "polityce dużych sieci t.j. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan dotyczącej sprowadzaniu produktów rolnych trzeciej kategorii z krajów zagranicznych, które nie nadają się do sprzedaży w krajach pochodzenia".

