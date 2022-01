Nauka zdalna także dla studentów? Przemysław Czarnek odpowiada

We wtorek 25 stycznia odbyła się konferencja prasowa Przemysława Czarnka. Minister edukacji i nauki poinformował na niej, że nauka stacjonarna będzie kontynuowana w przypadku przedszkolaków, uczniów zerówki oraz uczniów klas 1-4. Starsi uczniowie podstawówek i szkół ponadpodstawowych od czwartku 27 stycznia do niedzieli 27 lutego będą mieli naukę zdalną.

Na konferencji prasowej zabrakło jednak decyzji dotyczącej studentów. O kwestię tę dopytali ministra edukacji obecni w Sejmie dziennikarze.

- Uczelnie działają według swoich przepisów, rektorzy podejmują decyzje samodzielnie. W przypadku części uczelni, np. w Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza, studenci już przeszli na naukę zdalną. Więc to są decyzje rektorów poszczególnych uczelni - odpowiedział Przemysław Czarnek.

Nauka zdalna była wprowadzona w Polsce również na przełomie grudnia i stycznia. Decyzja MEiN nie obowiązywała jednak uczelni, które w większości kontynuowały naukę stacjonarną. Taka decyzja nie była satysfakcjonująca dla studentów, którzy podkreślali, że obawiają się zakażenia koronawirusem.

Z powodu kolejnej, piątej fali epidemii COVID-19, poszczególne uczelnie już teraz decydują się na wprowadzenie nauki zdalnej. Taką decyzję podjęła ostatnio Politechnika Wrocławska, która taką formę nauki wprowadziła aż do końca semestru zimowego. "W formie zdalnej przeprowadzone zostaną również zaliczenia i egzaminy. Tryb obrony pracy dyplomowej - stacjonarny lub zdalny - pozostaje do decyzji studenta. Stosowne zarządzenie wewnętrzne ukaże się w ciągu kilku najbliższych dni. Proszę i apeluję do wszystkich Państwa: szczepcie się, uważajcie na siebie i chrońcie swoich bliskich" - napisał w grudniu w komunikacie rektor PWr.

