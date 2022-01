- Uczniowie od 5. do 8, klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych - poinformował na konferencji prasowe we wtorek 25 stycznia Przemysław Czarnek. Decyzja ta jest związana z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju.

Przemysław Czarnek o nauce stacjonarnej dla najmłodszych dzieci. "Nie przewidujemy"

Zgodnie z komunikatem ministra, uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych, zerówek oraz przedszkolaki będą nadal kontynuowały naukę stacjonarną. Dziennikarzom udało się jeszcze zadać Przemysławowi Czarnkowi pytania na temat najmłodszych uczniów. Dopytywali się polityka, czy najmłodsze roczniki mogą również zostać wysłane na naukę zdalną.

- Nie sądzę, żeby było to konieczne. Wyłączenie części szkół powinno dać pewien oddech. Nie przewidujemy takiej konieczności, ale wszystko się będzie działo w najbliższych dniach, od tego będziemy uzależniać dalsze decyzje. Ale na dziś nie przewidujemy - pokreślił na konferencji Czarnek.

Nauka zdalna wraca, Czarnek o szczegółach: Musieliśmy podjąć decyzję

Nauka zdalna w szkołach - dla części uczniów od czwartku 27 stycznia

Jak zaznaczył minister edukacji i nauki, rozporządzenie wprowadzające naukę zdalną dla części uczniów będzie obowiązywało od czwartku 27 stycznia. Nauka z domu będzie obowiązywać do końca ferii zimowych, które zgodnie z harmonogramem, kończą się 27 lutego. - W praktyce będzie to oznaczało dla większości uczniów nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej, bo pozostałe dwa tygodnie to ferie zimowe, które w dziewięciu województwach będą przypadały na okres lutego - zauważył Przemysław Czarnek.

Minister przekazał również, że maturzyści będą mogli spotykać się na indywidualnych lub grupowych konsultacjach. Co do szkół specjalnych, to dyrektorzy wraz z rodzicami zdecydują, czy będą kontynuowały nauczanie stacjonarne, czy zdalne.

Ferie zimowe w 2022 roku zostały podzielone na cztery tury, w zależności od województwa:

17 - 30 stycznia 2022 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia - 6 lutego 2022 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 - 27 lutego 2022 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

