TOPR. Śmigłowiec Sokół uległ awarii. Ratownicy proszą wojsko i policję o zastępczą maszynę

"Podczas rutynowego uruchamiania śmigłowca Sokół TOPR stwierdzono usterkę techniczną. Do czasu jej usunięcia śmigłowiec ratunkowy nie będzie mógł latać. Trwają intensywne prace techniczno-organizacyjne przy współpracy z obsługą techniczną naszego śmigłowca oraz we współpracy z producentem" - poinformowało we wtorek 25 stycznia Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na Facebooku.

Śmigłowiec Sokół uległ awarii. Ratownicy proszą o zastępczą maszynę

Mimo że TOPR ma możliwość korzystania ze śmigłowca słowackich służb, to stara się wypożyczyć maszynę od wojska lub policji. Jest im ona niezbędna w działaniach ratunkowych. Jak zauważają ratownicy, trwają ferie zimowe, a pod Giewontem nie brakuje turystów. Ponadto został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.

"Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie" - podkreśla TOPR w komunikacie. "Warunki w Tatrach w znacznej mierze są niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego" - zaznaczają funkcjonariusze. Niestety komunikaty są bardzo często ignorowane przez turystów, przez co ratownicy nie mogą narzekać na brak pracy.

