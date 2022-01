Kalisz. Zaoferował perfumy do powąchania. Kobieta zaczęła tracić przytomność

Do zdarzenia doszło w sobotę 22 stycznia przed południem. Do mieszkania przy ulicy Jabłkowskiego w Kaliszu (województwo wielkopolskie) zapukał mężczyzna, który twierdził, że jest akwizytorem i zaproponował mieszkającej tam kobiecie perfumy w atrakcyjnej cenie.

Kalisz. Nieznany mężczyzna zaoferował kobiecie perfumy. Po ich powąchaniu zaczęła czuć się źle

Następnie spryskał kobiecie skórę. Gdy ta powąchała dłoń, nagle poczuła się źle i upadła na kolana. - W ostatniej chwili udało jej się zatrzasnąć drzwi i wezwać policję - powiedział w rozmowie z PAP komisarz Witold Woźniak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i przeszukali okolicę, ale nie udało im się zatrzymać osoby, która zaproponowała kobiecie perfumy. Nie wiadomo też, jakie zamiary mógł mieć fałszywy akwizytor. Policjanci zaznaczają jednak, że do podobnej sytuacji doszło cztery lata temu w Kędzierzynie Koźlu w województwie opolskim. Wówczas rzekomy akwizytor odurzył kobietę perfumami, a następnie ją okradł. Pokrzywdzona straciła wówczas 2,5 tysiąca złotych.

Policja apeluje, by nie wpuszczać nieznanych osób do swoich mieszkań.- Nawet jeżeli ktoś rzeczywiście będzie oferował coś do sprzedaży, to nigdy nie mamy pewności, że towar nie pochodzi z przestępstwa - przypomniał komisarz Witold Woźniak.

