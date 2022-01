Ministerstwo Edukacji: "Nauka stacjonarna może zostać ograniczona". Decyzja w sprawie jeszcze dziś

O ograniczeniu zajęć w szkołach minister Przemysław Czarnek i wiceministerka Marzena Machałek rozmawiali z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Uzgodniono trzy warianty postępowania zależne od tego jak rozwinie się sytuacja epidemiczna w Polsce. W zależności od decyzji służb sanitarnych lekcje w szkołach mogą ulec ograniczeniu - podaje ministerstwo.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna - powiedział w programie Wirtualnej Polski "Newsroom" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Polityk dodał, że w ostatnim czasie coraz więcej szkół przechodzi na nauczanie hybrydowe. - Ta sytuacja jest bacznie obserwowana i z pewnością będziemy szybko podejmować konieczne decyzje - podkreślił Rzymkowski. Zapytany o, to kiedy mają zostać podjęte decyzje zapowiedział, że "już dzisiaj z pewnością zapadną".

Według nieoficjalnych doniesień uczniowie z miast powyżej 200 tys. mieszkańców mogą zostać skierowani na naukę zdalną - przekazał reporter Radia ZET. I dodaje, że jest to jeden z wariantów rozważanych przez resort edukacji. Z kolei klasy I-III mają dalej uczyć się w trybie stacjonarnym.

"W innym wariancie ostateczną decyzję o przejściu na naukę zdalną podejmie dyrektor danej szkoły za zgodą rady rodziców. Obecnie decyduje o tym sanepid na wniosek dyrektora. Dokładny kształt ustaleń mamy poznać jeszcze dziś" - czytamy na Twitterze reportera. Dodał, że "w dużych miastach obserwowany jest największy przyrost ognisk zakażeń. Według danych MEiN z dziewięciu województw obecnie naukę zdalną prowadzi 30 proc. szkół podstawowych i 21,5 proc. szkół ponadpodstawowych"

Piąta fala koronawirusa w szkołach

Szef resortu edukacji 20 stycznia mówił, że ze względu na piątą falę koronawirusa i pojawienie się nowego wariantu omikron jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. - Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment - na ten moment powtarzam, bo obserwujemy sytuację z godziny na godzinę i z dnia na dzień - na ten moment nie podejmujemy żadnych innych decyzji - tłumaczył Przemysław Czarnek.

W pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim trwają ferie. W poniedziałek przerwę od nauki zaczęli uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam, gdzie nie ma ferii, szkoły pracują stacjonarnie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że na razie szkoły będą pracowały stacjonarnie.

- W pozostałych województwach, gdzie odbywa się nauka, będzie się ona odbywała nadal w trybie stacjonarnym, przy czym tak jak to było do tej pory, dyrektorzy wraz ze służbami sanitarnymi podejmują decyzję o przechodzeniu na naukę zdalną i na kwarantannę poszczególnych klas, bądź całych szkół - mówił w czwartek 20 stycznia Przemysław Czarnek.

Minister powiedział, że szkoły będą pracowały stacjonarnie tak długo, jak to możliwe. - Mamy do czynienia z dziećmi, z młodzieżą, która przez wiele miesięcy była na nauce zdalnej. Ma tego świadomość pan minister Niedzielski, ma tego świadomość pan premier Mateusz Morawiecki i oczywiście my w Ministerstwie Edukacji. Jak długo będzie możliwe utrzymywanie nauki stacjonarnej, tak długo będzie ona utrzymywana dlatego, że jest bardzo potrzebna dla dzieci i młodzieży po tym okresie nauki zdalnej - powiedział Przemysław Czarnek.

Minister dodał, że w szkołach, które pracują stacjonarnie coraz więcej klas, przechodzi na zdalną naukę.

