Do sieci trafiło nagranie do dramatycznie wyglądającej kolizji na drodze wojewódzkiej nr 395 na Dolnym Śląsku. Kierowca osobówki próbował wyprzedzić sznur samochodów, ale zjechał do rowu, a jego auto kilkukrotnie przekoziołkowało. Trudno uwierzyć, że wyszedł z tego cało.

