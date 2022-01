Lubelskie. 13 rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z busem. Kierowca tira uciekł z miejsca wypadku

Do zderzenia ciężarówki i busa doszło na drodze krajowej numer 82 na trasie Lublin - Łęczna (woj. lubelskie). Od rana policja i zespoły ratownicze pracowały na miejscu wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Atak kwasem w Kaliszu. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny

Wypadek na trasie Łęczna-Lublin. Ciężarówka zderzyła się z busem

Jak podaje portal lublin112.pl, do wypadku na trasie Łęczna - Lublin doszło w poniedziałek (24 stycznia) około 6:40 rano w miejscowości Zofiówka (pow. łęczyński). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca ciężarówki, który poruszał się w kierunku Łęcznej, niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas jezdni i zahaczył o jadącego z naprzeciwka busa. Wtedy bus zjechał do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok.

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Lubelskie.13 rannych w wypadku w Zofiówce

13 osób (12 pasażerów busa oraz kierowca) rannych w wypadku zostało przetransportowanych do szpitala. Kierowca ciężarówki odjechał. Policja rozpoczęła jego poszukiwania. Droga, na której doszło do zdarzenia, została całkowicie zablokowana na kilka godzin.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Policjanci próbują ustalić szczegóły i okoliczności wypadku.

Kostrzyn nad Odrą: trójka nastolatków potrącona na przejściu dla pieszych

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku był to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 osób (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.).