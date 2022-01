W sobotę 22 stycznia Koło Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wydało kolejne oświadczenie do incydentu, do którego doszło podczas otwarcia pralni dla osób bezdomnych i potrzebujących. Zgodnie z poprzednim oświadczeniem, Towarzystwo chciało odesłać pralki i proszki dostarczone przez sponsora, firmę Henkel, ponieważ nie zgodzono się na poświęcenie pralni przez biskupa.

"W związku z wyjaśnieniami ze strony firmy Henkel Polska, wystosowanymi do ks. biskupa Jana Kicińskiego przez prezes firmy Henkel - koło TPBA we Wrocławiu, zgodnie z wcześniejszym komunikatem rzecznika kurii wrocławskiej, uważa sprawę nieporozumień w trakcie uroczystego otwarcia Pralni Społecznie Odpowiedzialnej we Wrocławiu za zakończoną" - czytamy we wstępie oświadczenia.

"Nadrzędną intencją Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, podobnie jak ks. biskupa Jacka i firmy Henkel - co czytamy w ich oświadczeniu - jest dobro i skuteczna pomoc dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Wobec deklaracji gotowości zgodnej współpracy w przyszłości, uważamy sprawę za wyjaśnioną i zamkniętą" - napisał prezes wrocławskiego koła TPBA Rafał Peroń.

Na końcu dodano, że poświęcenie nowej pralni odbędzie się "w możliwie najbliższym uzgodnionym terminie". Z komunikatu można wywnioskować więc, że ofiarowane przez firmę Henkel pralki oraz proszki do prania jednak zostaną wykorzystane, a pralnia będzie mogła działać dla potrzebujących - zaraz po jej poświęceniu.

Firma Henkel wcześniej wsparła też Pralnię Społecznie Odpowiedzialną w Gdańsku. Pralnia we Wrocławiu, podobnie jak ta na Pomorzu, ma wspomóc osoby bezdomne i ubogie. Dodatkowo Henkel chce rozszerzyć wsparcie o dodatkową grupę - samodzielne matki. Razem z pozarządowymi partnerami pomocą może być objętych nawet 900 osób miesięcznie. Henkel odpowiada za zakup całego niezbędnego sprzętu do pralni oraz przekazuje roczny zapas środków piorących. Ponadto w ramach akcji #BoschwPogotowiu firma przekazała środki do prania ponad 200 placówkom medycznym.

