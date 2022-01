Meteorolodzy zapowiadają na dziś dość dużą rozbieżność termiczną między wschodnią i zachodnią Polską. W Białymstoku i Lublinie będą -3 stopnie, a mieszkańcy Szczecina mogą liczyć już natomiast na 5 stopni.

Temperatura. Najchłodniej tradycyjnie we wschodniej Polsce

Najniższa temperatura w niedzielę 23 stycznia będzie mieć miejsce na wschodzie kraju. W województwach podlaskim i lubelskim będzie do -3 stopni. W Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Kielcach termometry pokażą -2 stopnie. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Warszawy i Opola. W województwie łódzkim i warmińsko-mazurskim będzie do maksymalnie 0 stopni. We Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy będzie 1 stopień, w Gdańsku do około 2 stopni, a w Zielonej Górze do 3 stopni. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 5 stopni, zapowiadany jest w województwie zachodniopomorskim.

Opady. Duże zachmurzenie w całej Polsce

W porównaniu do słonecznej soboty, w niedzielę czeka nas większe zachmurzenie w całym kraju. W północnej, centralnej, zachodniej i południowej Polsce zachmurzenie będzie duże lub umiarkowane. Większe rozpogodzenia jedynie na wschodzie kraju. Deszcz i deszcz ze śniegiem pojawi się w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wiatr słaby. Jedynie na południowym wschodzie może się wzmagać do umiarkowanego.

