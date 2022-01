Olecko. Przewozili karetką 18 uchodźców. Teraz pojazd posłuży szpitalowi

Prokurator Wojciech Piktel z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przekazał w piątek szpitalowi "Olmedica" w Olecku karetkę, którą policjanci zatrzymali w listopadzie 2021 roku. Ambulans będzie wreszcie wykorzystywany do tego, do czego został stworzony.

Przewozili karetką 18 migrantów. Wpadli w trakcie transportu

W listopadzie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olecku zatrzymali karetkę, która słusznie wydała im się podejrzana. - Przednie siedzenia zajmowali dwaj 28-latkowie ubrani w kombinezony ochronne. Okazało się, że to mieszkańcy Warszawy. Jednak nie byli to wcale pracownicy służby zdrowia i nie transportowali osoby zakażonej koronawirusem - mówił wówczas w rozmowie TVN24 sierżant sztabowy Piotr Krat z Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

W ambulansie znaleziono 18 cudzoziemców nieznanej wówczas narodowości, którzy na terenie Polski znaleźli się po przekroczeniu granicy z Białorusią. Śledczym udało się ustalić, że migranci byli z Iraku. Dwaj zatrzymani przemytnicy usłyszeli zarzuty pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy i przyznali się do winy. Pojazd, który posłużył im do transportowania Irakijczyków, został zabezpieczony.

Ambulans trafił do szpitala "Olmedica" w Olecku

Zatrzymani dwaj przemytnicy usłyszeli zarzuty pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy i przyznali się do winy. Zatrzymano również trzeciego mężczyznę, do którego należała karetka i który jadąc innym pojazdem, pilotował jej przejazd. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty, a następnie decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Z nielegalny przerzut migrantów grozi im kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

- Po zweryfikowaniu kwestii właścicielskich, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach wydał postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu zatrzymanej karetki na potrzeby Szpitala w Olecku. Decyzja taka była możliwa dzięki obowiązującym od 31 marca 2020 r. znowelizowanym przepisom kodeksu postępowania karnego - poinformował PAP Dział Prokuratury Krajowej cytowany przez TVN24.

Karetka marki Mercedes-Benz posłuży teraz prawdziwym ratownikom medycznym. Ma być wykorzystywana do interwencji covidowych.

