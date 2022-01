Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje prawdziwie "wariacje" pogodowe w lutym. O ile całodobowe mrozy i opady śniegu nie powinny dziwić, o tyle znaczne skoki temperatury już tak. Zdaniem synoptyków, jednego dnia może czekać nas mroźny dzień, aby w kolejnym słupki temperatur wskazały aż kilkanaście stopni na plusie.

Prognoza na luty. Czeka nas temperaturowe "szaleństwo". Mrozy, a potem kilkunastostopniowe skoki

IMGW podaje, że średni temperatura powietrza w lutym na terenie całej Polski zmieści się w średniej miesięcznej temperaturze wieloletniej normy z lat 1991-2020. Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody nie jest już w tej kwestii tak optymistyczne i przewiduje, iż miesięczna temperatura w lutym 2022 będzie powyżej normy wieloletniej o około 2-3 stopnie od normy klimatycznej, a to nie wszystko.

Zdaniem ECMWF, podobnie jak w opinii IMGW, mamy się spodziewać siarczystych mrozów - ale tylko pierwszy z tych instytutów przewiduje potężne anomalie. Mają nas prawdopodobnie czekać także ciepłe dni z temperaturą na poziomie 10-15 stopni, a miejscami nawet do 20 stopni! Biorąc pod uwagę tak drastyczne skoki temperatury nic dziwnego, iż meteorolodzy zapowiadają kolejne burze śnieżne, które już w styczniu dały o sobie poważnie znać na terenie Polski.

Szczególnie północna Polska będzie narażona. Tam, podobnie jak i na wschodzie spodziewane są obfite opady

Wspomniane burze śnieżne według ECMWF wystąpią szczególnie w północnym regionie Polski. Będą one skutkiem spływu chłodnych mas pochodzenia arktyczno-morskiego i polarno-morskiego. Tam też spodziewane są wichury, podobnie jak w górach (gdzie ma wiać silny halny) i na obszarach podgórskich.

Jeśli chodzi o opady w charakterze zimowym, to powinno być ich nie mniej niż w poprzednich latach. Synoptycy przewidują przeważnie opady deszczu, czasem deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. To ważna informacja szczególnie dla kierowców, bowiem tego typu opady przy temperaturowych anomaliach mogą być niebezpieczne. Warto jednak podkreślić, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i nie są one tak dokładne, jak przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem.