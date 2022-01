Wojtunik po ataku na jego córkę: Nie wiem, kim jesteście, ale ja wam nie odpuszczę

- Zrobię wszystko, żeby was znaleźć, zrobię wszystko, żeby zmusić organa ścigania, żeby was znalazły - zwracał się Paweł Wojtunik do sprawców ataku spoofingowego na jego córkę. Przed dwoma dniami podszyto się pod numer byłego szefa CBA i zadzwoniono do córki, by powiedzieć, że jej ojciec nie żyje.

